США направят в Европу танковую бригаду

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Соединённые Штаты направят в Европу летом 2018 года 1-ю танковую бригаду, которая входит в состав 1-й кавалерийской дивизии. Об этом заявили в миссии США при НАТО.

«Американская армия направит в Европу летом 2018 года 1-ю танковую бригаду, входящую в состав 1-й кавалерийской дивизии, дислоцированной в Форт-Худе в Техасе, в рамках очередной ротации сил операции Atlantic Resolve», — приводит ТАСС сообщение.

Операция Atlantic Resolve, в рамках которой сухопутные силы США принимают участие в многонациональных учениях в Польше, Прибалтике, Румынии, Болгарии и Венгрии, была запущена в апреле 2014 года.

Ранее в МИД России призвали США вывести свои ядерные вооружения из Европы, на территории которой размещено до 200 авиационных бомб. 

В середине сентября 2017 года стало известно, что в Польшу прибыла военная техника для танковой бригады армии США.

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