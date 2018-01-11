США направят в Европу танковую бригаду
«Американская армия направит в Европу летом 2018 года 1-ю танковую бригаду, входящую в состав 1-й кавалерийской дивизии, дислоцированной в Форт-Худе в Техасе, в рамках очередной ротации сил операции Atlantic Resolve», — приводит ТАСС сообщение.
Операция Atlantic Resolve, в рамках которой сухопутные силы США принимают участие в многонациональных учениях в Польше, Прибалтике, Румынии, Болгарии и Венгрии, была запущена в апреле 2014 года.
Ранее в МИД России призвали США вывести свои ядерные вооружения из Европы, на территории которой размещено до 200 авиационных бомб.
В середине сентября 2017 года стало известно, что в Польшу прибыла военная техника для танковой бригады армии США.