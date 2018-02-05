Столтенберг заявил, что НАТО не нужна новая холодная война с Россией

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НАТО не заинтересовано в новой холодной войне или гонке вооружений с Россией, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает Dagens Næringsliv.

По его словам, организация, напротив, выступает за диалог. Столтенберг также подчеркнул, что противоречия между силой, жёсткой позицией с одной стороны и стремлением к диалогу с другой нет. 

«В НАТО пришли к консенсусу о том, что диалог с Россией необходим», — отметил он.

Ранее Столтенберг выступил за политический диалог со ставшей «более самоуверенной» Россией.

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