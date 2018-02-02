Мэттис заявил, что Россия пытается подорвать сплочённость НАТО

Россия пытается подорвать сплочённость НАТО, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис на встрече с министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном.

«Мы ценим дипломатические и военные усилия Великобритании… в особенности в то время, как Россия пытается подорвать и ослабить сплочённость и возможности НАТО», — приводит его слова РИА Новости.

Как отмечается, стороны обсудили национальную оборонную стратегию США, вопросы международной безопасности, Афганистан, КНДР и Иран.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил за политический диалог со ставшей «более самоуверенной» Россией.