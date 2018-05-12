Захарова указала на ложь Украины при проведении дискуссии в ООН о фейковых новостях

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала свидетельства того, что украинские власти организовали мероприятие на тему пропаганды и недостоверных новостей, заявив его как часть сессии комитета ООН по информации, хотя это не соответствует действительности.
Захарова указала на ложь Украины при проведении дискуссии в ООН о фейковых новостях
  • РИА Новости

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Публикую скриншот приглашения постоянного представительства Украины при ООН на мероприятие по борьбе с пропагандой и фейками, в котором чёрным по белому написано, что оно проходит под эгидой комитета ООН по информации. А также видео четырёх заявлений председателя комитета, который пытался объяснить украинской делегации в присутствии остальных членов этой структуры ГА ООН, что это не так и комитет никаких мероприятий под своей эгидой не проводил», — указала она. 

Вместе с этим Захарова в своём посте предположила, что российские представители в ООН могут запросить у организации видеозаписи, на которых видно, как приглашённые Украиной лица угрожали сотруднику российского МИД.

«Кстати, как вы думаете, мы сможем получить запись с камер наблюдения в секретариате ООН того, как после завершения работы «семинара» люди в камуфляже в кулуарах приставали к нашему дипломату и фотографировали его? Думаю, стоит попробовать», — добавила она.

Ранее Захарова заявила, что «ветераны АТО» угрожали дипломату из России, который участвовал в работе комитета Генассамблеи ООН по информации в штаб-квартире организации. 

В МИД Украины опровергли данную информацию.

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