В МИД Украины опровергли заявления об угрозах «ветеранов АТО» российскому дипломату
«Яркий пример распространения фейков официальными лицами России… Заявления Российской Федерации — инсинуации», — написала официальный представитель украинского МИД Марьяна Беца в Twitter.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что «ветераны АТО» угрожали дипломату из России, который участвовал в работе комитета Генассамблеи ООН по информации в штаб-квартире организации.
По её словам, по завершении мероприятия «люди в камуфляже» подошли к российскому представителю и «начали угрожать физической расправой».