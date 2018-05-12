В МИД Украины опровергли заявления об угрозах «ветеранов АТО» российскому дипломату

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Министерство иностранных дел Украины назвало недостоверными заявления о том, что украинские ветераны боевых действий в Донбассе угрожали российскому дипломату в ООН.

«Яркий пример распространения фейков официальными лицами России… Заявления Российской Федерации — инсинуации», — написала официальный представитель украинского МИД Марьяна Беца в Twitter.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что «ветераны АТО» угрожали дипломату из России, который участвовал в работе комитета Генассамблеи ООН по информации в штаб-квартире организации. 

По её словам, по завершении мероприятия «люди в камуфляже» подошли к российскому представителю и «начали угрожать физической расправой».

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