Захарова заявила об угрозах «ветеранов АТО» российскому дипломату в ООН

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«Ветераны АТО» угрожали дипломату из России, который участвовал в работе комитета Генассамблеи ООН по информации в штаб-квартире организации. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова заявила об угрозах «ветеранов АТО» российскому дипломату в ООН
  • © MFA Russia Press Service./Global Look Press

Она рассказала, что 9 мая делегация Украины проводила в ООН «мероприятие по пропаганде и фейк-ньюс, которое было заявлено как часть работы комитета по информации», передаёт РИА Новости.

«Украинская сторона на медийное мероприятие пригласила, как она заявила, ветеранов АТО — в том числе людей, которые были представлены как снайперы, приехавшие с юго-востока Украины. По завершении мероприятия эти люди в камуфляже в кулуарах Организации Объединённых Наций подошли к российскому представителю — сотруднику пресс-службы МИД — и начали угрожать физической расправой», — сказала она.

По её словам, в здании ООН «бегали люди в камуфляже, кричали, фотографировали российских дипломатов и угрожали».  

При этом она охарактеризовала мероприятие, которое было организовано украинской стороной, как часть политики «Киева по запугиванию сотрудников» российского ведомства.

Ранее Захарова, комментируя нападение на главу представительства Россотрудничества в Киеве, отметила, что Россию намерены выдавить с Украины. 

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