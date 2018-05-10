Захарова о нападении на главу Россотрудничества в Киеве: Россию хотят выдавить с Украины

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала нападение на руководителя Российского центра науки и культуры в Киеве Константина Воробьёва.
Захарова о нападении на главу Россотрудничества в Киеве: Россию хотят выдавить с Украины
  • © MFA Russia Press Service/Global Look Press

«Нас всё время пытаются столкнуть друг с другом, пытаются натравить и используют при этом в том числе и культуру. Для того чтобы выдавить Россию с Украины окончательно, нужно закрыть все центры русского языка, все центры Россотрудничества, запретить преподавание российской истории и всего того, что связано с нашей страной, изничтожить полностью общее культурное пространство», — сказала Захарова журналистам в Нью-Йорке.

При этом она выразила уверенность в том, что украинский народ не заинтересован в подобном сценарии.

«Это конъюнктура, это идеология нынешних киевских властей», — подчеркнула она.

9 мая украинские националисты облили зелёнкой и нечистотами главу представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьёва.

Посольство России на Украине решительно осудило нападение.

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