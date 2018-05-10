Захарова о нападении на главу Россотрудничества в Киеве: Россию хотят выдавить с Украины
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«Нас всё время пытаются столкнуть друг с другом, пытаются натравить и используют при этом в том числе и культуру. Для того чтобы выдавить Россию с Украины окончательно, нужно закрыть все центры русского языка, все центры Россотрудничества, запретить преподавание российской истории и всего того, что связано с нашей страной, изничтожить полностью общее культурное пространство», — сказала Захарова журналистам в Нью-Йорке.
При этом она выразила уверенность в том, что украинский народ не заинтересован в подобном сценарии.
«Это конъюнктура, это идеология нынешних киевских властей», — подчеркнула она.
9 мая украинские националисты облили зелёнкой и нечистотами главу представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьёва.