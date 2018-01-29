Докатились: как тепловая карта программы для фитнеса раскрыла расположение военных баз США

Солдаты, активно занимающиеся пробежками или велосипедной ездой возле военных частей, могут раскрыть противникам их точную планировку, внутреннее устройство и даже время смены патрулей. К такому выводу пришли военные аналитики, изучив карту данных популярного приложения для фитнеса. На ней обнаружили схемы военных объектов США в Афганистане, которые были «прочерчены» солдатами, фиксирующими маршрут своих пробежек в приложении.

В приложении для любителей бега и велосипедной езды нашли необычный побочный эффект. Военные аналитики обнаружили, что специальная функция внутри приложения, которая даёт пользователям возможность записывать данные о своих маршрутах и подсвечивать их на карте, также показывает положение военных баз, на которых тренируются солдаты.

«Stravа выпустили свою глобальную тепловую карту. 13 трлн точек GPS, которые зафиксировали их пользователи (функцию передачи данных можно отключить). Выглядит очень красиво, но для операционной безопасности не лучший вариант. Военные базы США чётко видны и легко опознаваемы», — написал в своём Twitter австралийский военный аналитик Натан Рузер из организации IUC Analysts.

«Если солдаты используют это приложение как обычные люди, это может быть особенно опасно. Вот эта линия выглядит как постоянный беговой маршрут», — подчеркнул аналитик.

Strava released their global heatmap. 13 trillion GPS points from their users (turning off data sharing is an option). https://t.co/hA6jcxfBQI … It looks very pretty, but not amazing for Op-Sec. US Bases are clearly identifiable and mappable pic.twitter.com/rBgGnOzasq — Nathan Ruser (@Nrg8000) 27 января 2018 г.

Последовавшие его примеру специалисты быстро установили, что используют приложение Strava в отдалённых регионах стран Африки или Ближнего Востока исключительно иностранные военные из развитых стран.

Так, ими были обнаружены американские базы передового развёртывания в провинции Гильменд в Афганистане, выделяющиеся яркими круговыми маршрутами посреди чёрного поля карты, на которой не было другой активности.

База в Афганистане

© labs.strava.com

Приближая изображение на интерактивной карте, можно ясно увидеть внутреннее устройство и планировку базы неподалёку от Лашкаргаха (столицы провинции Гильменд), которые были зарисованы работающими приложениями множества солдат, фиксирующих данные о своих пробежках.

Кроме американских баз в Афганистане, специалистам удалось обнаружить и базы ВС Франции в провинции Кидаль западноафриканского государства Мали, где французские военные уже некоторое время проводят антитеррористические операции.

«Интересная находка эта база передового развёртывания Бархан в районе Кидаля!» — написала в своём Twitter консультационная фирма MENASTREAM, которая специализируется на анализе вооружённых конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке.

В ходе изучения карт аналитикам удалось обнаружить и базу на одном из спорных островов в Южно-Китайском море.

Pretty faint but data from the Strava exercise app shows like China has deployed joggers to its disputed Woody Island in the South China Sea, in addition to fighter jets and HQ-9 SAMs pic.twitter.com/HG6zkb8tcw — Adam Rawnsley (@arawnsley) 27 января 2018 г.

На своём сайте компания Strava заявляет, что обновлённая карта включает в себя все данные о более чем 1 млрд различных спортивных действий, полученных до сентября 2017 года.

«Наша глобальная карта — самая большая, насыщенная и красивая база данных в своём роде. Это прямая визуализация глобального сообщества спортсменов, которые пользуются приложением Strava», — говорится на сайте компании.

Военные тайны

Появление в публичном доступе подробных спутниковых карт стало сюрпризом для военных во всём мире, пояснил в разговоре с RT политолог Александр Асафов.

«Что касается Strava и военных баз — безусловно, при всей внешней строгости правил для военнослужащих в НАТО определённые либеральные правила по использованию личных гаджетов на службе дают такие возможности для анализа. Изучив публичные данные, которыми поделился сам пользователь-военнослужащий, можно не только определить местоположение базы, но и составить подробный график смены патрулей, маршрутов их прохождения и другие детали, состав которых очевидно является военной тайной», — рассказал он.

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По мнению Асафова, данный случай приведёт к пересмотру уставов внутренней службы и, скорее всего, к полному запрету на использование устройств, функциями которых предусмотрен сбор геолокационной информации.

«Я думаю, это приведёт к уставному ограничению владения личными гаджетами, собирающими и передающими любую информацию, включая мобильные телефоны, планшеты, фитнес-браслеты, Wi-Fi-роутеры и иные устройства, облегчающие жизнь обычному человеку. В российской армии правила пользования подобными устройствами регламентированы приказом 010 МО РФ, который прямо запрещает использование любых личных передающих устройств на территории военных объектов и служит причиной постоянных жалоб со стороны военнослужащих, однако способствует хранению военной тайны. Возможно, европейцам пришло время посмотреть на чужой опыт, чтобы не допускать таких казусов в дальнейшем. Однако прогресс не стоит на месте, и большинство необходимых бытовых устройств в будущем будут заменены на служебные, защищённые аналоги», — заключил эксперт.

Тем временем представитель Пентагона Одрисия Харрис сообщила, что оборонное ведомство изучает информацию о появлении этих данных на карте приложения.

«Министерство обороны очень серьёзно относится к подобным случаям и изучает данную ситуацию, чтобы определить, необходимы ли дополнительные указания или подготовка», — приводит её слова РИА Новости.

Представитель ведомства добавила, что в случае необходимости Пентагон разработает дополнительные меры безопасности для американских военных за рубежом.

Убийственные тренировки

При этом приложение для фитнеса может быть использовано не только как способ обнаружения баз, на которых расквартированы увлекающиеся пробежками американские солдаты.

Информационный портал Сан-Франциско SF Gate ещё в 2013 году сообщал, что с помощью данных, полученных из приложения, к суду был привлечён бывший участник велосипедной команды Стэнфордского университета Кристофер Буккере, насмерть сбивший пешехода. Велосипедист двигался со скоростью 51 км/ч, когда врезался в 71-летнего пешехода, который скончался от полученных травм.

Физическая подготовка американских солдат

Reuters

© Erik de Castro

Защита Буккере пыталась оспорить утверждение, что перед наездом на пешехода тот проехал на красный свет на перекрёстке, где произошёл инцидент. Однако гособвинитель в ответ представил данные о том, что Буккере пытался поставить новый личный рекорд, и эта попытка была зафиксирована приложением.

«Всё произошло из-за его жажды скорости. Он был настроен на то, чтобы побить рекорд, и всем об этом рассказывал», — приводит портал слова прокурора.

На специальных порталах для велосипедистов обеспокоенные пользователи спрашивали у экспертов, может ли информация с их аккаунтов в Strava быть использована органами правопорядка для выписки штрафов за превышение скорости.

«Strava отслеживает вашу скорость с помощью технологии GPS, однако делает это без достаточно точного определения местоположения, которое потребуется для выписки штрафа. Strava признаёт, что скорость отслеживания имеет погрешность в 50 футов, так что ваших загружаемых данных будет недостаточно для того, чтобы доказать вину в нарушении правил дорожного движения», — отвечает на вопрос эксперт портала Velonews.