Порошенко заявил о планах принять закон о регулировании интернета для борьбы с пропагандой
- РИА Новости
Об этом сообщает «Европейская правда».
Отмечается, что данное заявление Порошенко сделал во время совещания с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины.
«Уже сейчас ведущие IT-компании фиксируют создание тысяч фейковых аккаунтов с российскими корнями. Россия готовится к новой мощной манипулятивной кампании. Мы должны быть готовы дать отпор», — заявил он.
По словам украинского лидера, новое регулирование цифрового пространства будет соблюдать баланс между национальной безопасностью и свободой слова.
В мае сообщалось, что российская социальная сеть «ВКонтакте», которая ранее была запрещена киевскими властями на территории Украины, оказалась на четвёртом месте в списке самых популярных сайтов в стране.