Порошенко заявил о планах принять закон о регулировании интернета для борьбы с пропагандой

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране могут на законодательном уровне принять закон о регулировании деятельности в интернете, в частности в соцсетях, для борьбы с якобы имеющейся российской пропагандой в киберпространстве.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Отмечается, что данное заявление Порошенко сделал во время совещания с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины.

«Уже сейчас ведущие IT-компании фиксируют создание тысяч фейковых аккаунтов с российскими корнями. Россия готовится к новой мощной манипулятивной кампании. Мы должны быть готовы дать отпор», — заявил он.

По словам украинского лидера, новое регулирование цифрового пространства будет соблюдать баланс между национальной безопасностью и свободой слова.

В мае сообщалось, что российская социальная сеть «ВКонтакте», которая ранее была запрещена киевскими властями на территории Украины, оказалась на четвёртом месте в списке самых популярных сайтов в стране.