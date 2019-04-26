Призрачное препятствие: в США советуют американским СМИ готовиться к «изоляции» российского сегмента интернета

Агентству США по глобальным медиа, которое контролирует ряд американских СМИ, в том числе «Голос Америки»* и «Радио Свобода»**, следует подготовиться к «изоляции» российского сегмента интернета. Об этом говорится в докладе Атлантического совета, с текстом которого ознакомился RT. Речь, очевидно, идёт о принятом 22 апреля Советом Федерации законопроекте об обеспечении устойчивого функционирования Рунета, цель которого заключается вовсе не в «изоляции». Тем не менее автор доклада советует внедрять прокси-серверы и программное обеспечение, чтобы «помочь российским пользователям получить доступ к контенту» СМИ, которые финансирует Вашингтон.

Агентство США по глобальным медиа должно подготовиться к возможной «изоляции» российского сегмента интернета со стороны властей РФ. Об этом говорится в докладе Атлантического совета, посвящённого работе агентства, которое контролирует ряд вещательных организаций по всему миру, в том числе «Голос Америки»* и «Радио Свобода»** (RFE/RL). Доклад был подготовлен бывшим президентом «Радио Свобода» Томасом Кентом.

«Сейчас Россия ищет способы изолировать свой интернет от остального мира. Агентству США по глобальным медиа необходимо лучше подготовиться к тому, чтобы незамедлительно продвигать и внедрять прокси-серверы и иное программное обеспечение, чтобы помочь пользователям получить доступ к его контенту», — говорится в докладе Атлантического совета.

При этом, по словам автора документа, для обхода блокировок в интернете и преодоления помех телерадиовещанию «могут потребоваться государственные ресурсы США», помимо тех, которые имеются в распоряжении Агентства США по глобальным медиа.

Очевидно, речь идёт о законе об обеспечении безопасного и устойчивого функционирования Рунета, который был одобрен Советом Федерации 22 апреля. При этом представители России неоднократно подчёркивали, что цель принимаемых мер — не «изоляция» российского сегмента интернета, а обеспечение его работы при попытке отключения извне.

Законопроект стал ответом на принятие Вашингтоном Стратегии национальной кибербезопасности США, где Россия и ряд других стран бездоказательно обвиняются в кибератаках, а также говорится о намерении «наказать Москву».

Кроме того, в докладе Атлантического совета отмечается, что «Радио Свобода» и «Голос Америки» были признаны в России иностранными агентами. Автор документа считает, что если российские власти пойдут на какие-то шаги по «ограничению» работы этих СМИ, США могут принять ответные меры против RT.

Однако стоит напомнить, что недружественные действия в отношении российских СМИ начали предпринимать именно США. В сентябре 2017 года от телеканала RT потребовали зарегистрироваться в качестве иноагента. Российский закон о СМИ-иноагентах, подписанный президентом России Владимиром Путиным 25 ноября 2017 года, стал лишь ответом на эти действия Вашингтона.

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Советы по противодействию

Помимо подготовки к так называемой «изоляции» Рунета, в докладе Атлантического совета говорится, что Москва якобы проводит «информационные операции» в ряде стран, включая Украину, Грузию и Молдавию.

В документе содержатся рекомендации, как расширить аудиторию в этих странах и в самой России.

В частности, для увеличения охвата в РФ Томас Кент советует сотрудничать с блогерами, а также акцентировать внимание на работе в социальных сетях.

«Чтобы увеличить свою российскую аудиторию, агентству необходимо делать особый акцент на стратегии в области социальных сетей с целью охватить новую, молодую аудиторию, наладить связи с видеоблогерами, поощрять работу независимых кинематографистов», — указывается в докладе.

Кроме того, на Украине Агентство США по глобальным медиа должно, по мнению автора доклада, продолжать освещение «антиукраинской деятельности России», а также проводить дополнительные тренинги с упором на продвижение западных ценностей для украинских новостных агентств. В то же время американскому агентству предлагается улучшить качество программ, выпускаемых в Молдавии и Грузии, а также сконцентрироваться на привлечении молодой аудитории в этих странах.

По мнению директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, США используют миф о российских «информационных операциях», чтобы продвигать свои интересы на постсоветском пространстве.

«Цель такого рода действий понятна — от стремления организации и проведения «цветных революций» никто не отказывался. В Молдавии этот процесс идёт, в Грузии уже осуществился, а в случае России это заветная цель. Речь идёт о борьбе за влияние на эти страны. Именно в этом ключе мы помним высказывание Хиллари Клинтон, что США никогда не позволят России усилить своё влияние на постсоветском пространстве. Под этим предлогом Штаты стараются всячески продвинуть свои интересы в этом регионе», — отметил эксперт.

Формальная независимость

Как отмечается в документе Атлантического совета, «Голос Америки» и «Радио Свобода» часто становятся объектами критики в самих Штатах. В частности, указывается на то, что конгресс ставил под сомнение их структуру и эффективность и требовал реорганизации.

А потому Агентству США по глобальным медиа рекомендуют определиться со своей ролью. Так, автор указывает на то, что контролируемым агентством СМИ необходимо обозначить, являются ли они независимыми источниками информации или же работают над продвижением американских внешнеполитических целей. В то же время говорится и о возможности «среднего курса».

По словам директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, независимость СМИ, контролируемых Агентством США по глобальным медиа, является исключительно формальной.

«Стоит помнить о том, что «Голос Америки» и подобные СМИ лишь формально являются независимыми. Они финансируются государством. Другое дело, что финансирование осуществляется и управляется через частные структуры, но так построены абсолютно все американские программы, направленные за рубеж. Это всё финансируется государством, конгресс выделяет на это деньги, они передаются некоммерческим структурам, которые занимаются управлением. Но это не означает, что деятельность этих программ не является государственной», — подчеркнул эксперт.

* «Голос Америки» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

** «Радио Свобода» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.