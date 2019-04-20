«Поддержать демократию»: в США заявили о намерениях «надолго» остаться на Украине

Соединённые Штаты намерены «надолго» остаться на Украине, чтобы поддержать «мирную, сильную, демократическую, процветающую и безопасную» страну. Об этом сообщил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Он упомянул, что американский госсекретарь Майк Помпео провёл телефонный разговор с кандидатами в президенты Украины. Однако, как полагают в экспертном сообществе, любой исход выборов «не избавит Украину от внимания политических кругов США».

Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер заявил, что США намерены «надолго остаться на Украине», чтобы поддержать «демократическую и процветающую» страну.

«В преддверии намеченных на воскресенье выборов мне хотелось бы вновь повторить, что США здесь надолго, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую и безопасную Украину», — написал Волкер в своём Twitter.

Также представитель Госдепа пообещал, что Украина «будет полностью восстановлена в своих границах и территориях, включая Крым».

In advance of Sunday’s election I wanted to reiterate that the U.S. is here for the long haul and we’re here to support a peaceful, strong, democratic, prosperous, secure, Ukraine that sees its borders and territories, including Crimea, fully restored. pic.twitter.com/nVw28XyLyL — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) April 19, 2019

Позднее Волкер упомянул, что госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

«Госсекретарь США Помпео позвонил обоим кандидатам, чтобы подчеркнуть, что Америка поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также вновь подтвердить нашу готовность к сотрудничеству с тем, кого выберет украинский народ, с целью обеспечения прогресса безопасной, процветающей, демократической и свободной Украины», — написал Волкер.

Secretary Pompeo called both candidates tonight to underscore :us: support for Ukraine’s sovereignty & territorial integrity & reiterated our commitment to working with whomever the Ukrainian people choose to ensure the success of a secure, prosperous, democratic, & free :flag-ua:. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) April 20, 2019

Напомним, что второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. В первом туре, прошедшем 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы количества голосов.

Незадолго до начала второго тура голосования посол США на Украине Мари Йованович назвала три приоритета развития страны. По её словам, ключевыми направлениями для Украины должны стать завершение конфликта в Донбассе, рост экономики и формирование правительства, которое относится к украинцам «с позиции равенства».

Американский дипломат отметила, что Вашингтон «готов работать с любым президентом», которого выберут на Украине.

В политических кругах Соединённых Штатов довольно часто делают заявления, как необходимо строить политику на Украине, полагает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Они будут работать с любым президентом, и любому президенту придётся работать с ними. США, не входя в формат минской группы, не входя в нормандский формат, оказывали большое влияние на украинских политиков», — подчеркнул эксперт.

«Заявление Волкера можно трактовать как то, что никакой исход выборов не избавит Украину от пристального внимания США и их присутствия», — добавил Безпалько.

© Сергей Аверин / РИА Новости

Грант на выборы

После первого тура выборов президента на Украине стало известно, что Вашингтон выделит от $16 млн до $18 млн на проект Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине.

В тендере, с которым ознакомился RT, сообщается, что «Стратегия сотрудничества в целях развития на 2019—2024 годы была одобрена 9 января 2019 года и необходима для реализации приоритетов правительства США по развитию Украины».

Как считают в USAID, «процветание и суверенитет» Украины возможны в том случае, если удастся уничтожить коррупцию, усилить демократическое управление, обеспечить устойчивый рост экономики, движимый рынком, а также «нивелировать последствия российской агрессии».

Вместе с тем США оказывают Украине материальную поддержку разного толка. В марте стало известно, Вашингтон с 2014 года выделил свыше $1,3 млрд на помощь украинским вооружённым силам.

«С 2014 года Соединённые Штаты выделили более $1,3 млрд в области безопасности для укрепления обороноспособности украинских сил и повышения оперативной совместимости с НАТО», — заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон. Его высказывание опубликовала газета «Известия».

Пахон уточнил, что Вашингтон поддерживает стремление Киева вступить в НАТО, однако в настоящее время этому мешает ряд территориальных вопросов, включая ситуацию с Крымом.

Протесты на Майдане в феврале 2014 года

Reuters

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Кроме того, в апреле стало известно, что США выделят около $500 тысяч на поддержку прав человека и основных свобод на Украине. Одним из ключевых пунктов этой программы является финансирование украинцев, якобы удерживаемых в России.

Заявления представителей США о планах «закрепиться» на Украине могут грозить дальнейшим обострением внутренних противоречий в стране, полагает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Если США говорят, что хотят остаться, то у украинцев должен возникнуть вопрос: что и дальше будет продолжаться разруха, напряжённая отношения с соседями и такие же непонятные обязательства и долги? Американцы как всегда объявили свою волю, а забыли спросить, а что хотят сами украинцы», — заключил политолог.