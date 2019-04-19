Посол США на Украине назвала три приоритета страны после выборов

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Посол США на Украине Мари Йованович обозначила три приоритета страны после президентских выборов, второй тур которых пройдёт 21 апреля.
Посол США на Украине назвала три приоритета страны после выборов
  • Reuters

По её словам, приоритетными являются завершение конфликта в Донбассе, рост экономики и формирование правительства, которое относится к украинцам «с позиции равенства» и видит их равными перед законом.

Как передаёт «Громадське», посол отметила готовность Вашингтона работать с любым президентом, которого выберет народ Украины.

Первый тур выборов Йованович назвала конкурентным и проведённым в соответствии с международными стандартами.

Ранее сообщалось, что Центризбирком Украины зарегистрировал 63 официальных наблюдателя от США на выборы.

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