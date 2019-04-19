Посол США на Украине назвала три приоритета страны после выборов
- Reuters
По её словам, приоритетными являются завершение конфликта в Донбассе, рост экономики и формирование правительства, которое относится к украинцам «с позиции равенства» и видит их равными перед законом.
Как передаёт «Громадське», посол отметила готовность Вашингтона работать с любым президентом, которого выберет народ Украины.
Первый тур выборов Йованович назвала конкурентным и проведённым в соответствии с международными стандартами.
Ранее сообщалось, что Центризбирком Украины зарегистрировал 63 официальных наблюдателя от США на выборы.