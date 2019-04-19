Посол США на Украине назвала три приоритета страны после выборов

Посол США на Украине Мари Йованович обозначила три приоритета страны после президентских выборов, второй тур которых пройдёт 21 апреля.

По её словам, приоритетными являются завершение конфликта в Донбассе, рост экономики и формирование правительства, которое относится к украинцам «с позиции равенства» и видит их равными перед законом.

Как передаёт «Громадське», посол отметила готовность Вашингтона работать с любым президентом, которого выберет народ Украины.

Первый тур выборов Йованович назвала конкурентным и проведённым в соответствии с международными стандартами.

Ранее сообщалось, что Центризбирком Украины зарегистрировал 63 официальных наблюдателя от США на выборы.