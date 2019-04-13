ЦИК Украины зарегистрировал более двух тысяч наблюдателей на второй тур выборов

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Более 2300 международных наблюдателей зарегистрированы для работы во втором туре выборов президента Украины, который состоится 21 апреля.
ЦИК Украины зарегистрировал более двух тысяч наблюдателей на второй тур выборов
  • Reuters

Об этом информирует NewsOne со ссылкой на Центральную избирательную комиссию Украины.

Уточняется, что от США зарегистрированы 63 официальных наблюдателя, от Польши — 40, от Словакии — 16, от Франции — 15, от Германии — 13.

Ранее опрос показал, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы поддержать 61% избирателей.

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.

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