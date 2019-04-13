ЦИК Украины зарегистрировал более двух тысяч наблюдателей на второй тур выборов
- Reuters
Об этом информирует NewsOne со ссылкой на Центральную избирательную комиссию Украины.
Уточняется, что от США зарегистрированы 63 официальных наблюдателя, от Польши — 40, от Словакии — 16, от Франции — 15, от Германии — 13.
Ранее опрос показал, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы поддержать 61% избирателей.
Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.