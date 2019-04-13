ЦИК Украины зарегистрировал более двух тысяч наблюдателей на второй тур выборов

Более 2300 международных наблюдателей зарегистрированы для работы во втором туре выборов президента Украины, который состоится 21 апреля.

Об этом информирует NewsOne со ссылкой на Центральную избирательную комиссию Украины.

Уточняется, что от США зарегистрированы 63 официальных наблюдателя, от Польши — 40, от Словакии — 16, от Франции — 15, от Германии — 13.

Ранее опрос показал, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы поддержать 61% избирателей.

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.