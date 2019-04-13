На Украину поступили 35 боевых автомобилей Hummer

Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил о прибытии в страну 35 боевых автомобилей Hummer, которые разгружаются в Одессе.

«На Украину прибыли 35 боевых машин Hummer, которые разгружаются в Одессе. Из них 20 бронированных машин отправят боевым подразделениям, ещё 15 — это машины медицинского обеспечения», — сказал он. Видео с выступлением министра опубликовала пресс-служба Минобороны Украины.

Полторак добавил, что за последнее время США оказали помощь Украине на сумму более чем $400 млн.

«Это противотанковые средства Javelin, современные средства радиосвязи, средства артиллерийской разведки, радиоэлектронной борьбы, антиснайперские комплексы, беспилотные летательные аппараты», — указал он.

Ранее сообщалось о планах США выделить в 2020 году $250 млн на военную помощь Украине.