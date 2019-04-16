Госдеп США выделит $500 тысяч на поддержку украинских «политзаключённых» в России

Госдепартамент США займётся финансированием программ, направленных на поддержку прав человека и основных свобод на Украине. Деятельность в рамках данной инициативы будет сводиться в основном к защите интересов украинских «политзаключённых» в России. На проект планируется выделить $500 тыс.

Согласно тендеру Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США на реализацию программ по защите основных свобод, основной целью выделения финансирования является помощь украинцам, якобы удерживаемым в России.

«Проект должен быть направлен на поддержку деятельности по защите прав украинских политзаключённых, содержащихся в России, а также по обеспечению нужд их семей», — указывается в документе.

Согласно заявке Бюро американского Госдепа, программы должны включать выполнение таких задач, как оказание поддержки национальным и международным объединениям, анализ и документирование уголовных дел, обеспечение юридической помощи, защита интересов и представительства в судах для украинцев, якобы удерживаемых в России. Кроме того, проект подразумевает обучение навыкам правозащитной деятельности общественных объединений родственников и друзей украинских «политзаключённых».

Как говорится в документе, одним из главных приоритетов является поддержка новых и творческих подходов к решению задач программы, чтобы не дублировать предыдущие инициативы.

По словам заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка, США до сих пор пытаются остаться главным патроном нынешних властей Украины и активно продвигают утверждение, что Россия якобы заводит дела на украинских граждан по политическим соображениям.

«В этих условиях в общественное сознание украинцев был внедрён тезис о том, что Россия специально пытается захватить граждан Украины или людей, которые сочувствуют и поддерживают Украину, что на них якобы заводятся уголовные дела по идеологическим причинам. США стараются продемонстрировать, что они не оставят так называемых украинских политзаключённых в России. Но на самом деле это всего лишь часть той информационно-пропагандистской работы, с помощью которой пытаются на протяжении нескольких лет выставить нашу страну некой силой зла», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что именно на Украине многие находятся под следствием либо получили сроки за свои политические убеждения.

«Это просто очередная демонстрация двойных стандартов и политического лицемерия США», — заключил эксперт.

Москва неоднократно подчёркивала, что в России нет украинских политических заключённых. Тем гражданам Украины, которые были задержаны на территории России, предъявлены обвинения в уголовно наказуемых преступлениях, таких как террористическая деятельность, шпионаж и участие в запрещённых организациях.