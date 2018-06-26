Песков заявил, что не видел письма Путину с просьбой о помиловании Сенцова
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По его словам, даже если письмо и было направлено в адрес российской стороны, оно не может быть основанием для принятия решения о помиловании, так как для этого существует специальная процедура, установленная российским законодательством.
«Наверное, оно было направлено по дипломатическим каналам. Пока ещё я не видел этого письма, поэтому ничего не могу сказать», — пояснил Песков.
Ранее заместитель генсекретаря СЕ Даниэль Хольтген заявил, что Ягланд собирался в понедельник, 25 июня, подать Путину официальное прошение о помиловании Сенцова.
Украинский режиссёр был приговорён в России к 20 годам тюремного заключения по обвинению в организации терактов в Крыму.
16 мая он объявил голодовку, условием прекращения которой является «освобождение всех украинских политзаключённых» в России.