Песков заявил, что не видел письма Путину с просьбой о помиловании Сенцова

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Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не видел письма генерального секретаря Совета Европы (СЕ) Турбьёрна Ягланда президенту России с просьбой о помиловании украинского режиссёра Олега Сенцова.
Песков заявил, что не видел письма Путину с просьбой о помиловании Сенцова
  • © РИА Новости

По его словам, даже если письмо и было направлено в адрес российской стороны, оно не может быть основанием для принятия решения о помиловании, так как для этого существует специальная процедура, установленная российским законодательством.

«Наверное, оно было направлено по дипломатическим каналам. Пока ещё я не видел этого письма, поэтому ничего не могу сказать», — пояснил Песков.

Ранее заместитель генсекретаря СЕ Даниэль Хольтген заявил, что Ягланд собирался в понедельник, 25 июня, подать Путину официальное прошение о помиловании Сенцова.

Украинский режиссёр был приговорён в России к 20 годам тюремного заключения по обвинению в организации терактов в Крыму.

16 мая он объявил голодовку, условием прекращения которой является «освобождение всех украинских политзаключённых» в России. 

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