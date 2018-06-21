Москалькова направила украинской коллеге письмо со справкой о состоянии Сенцова
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«Заключение консилиума врачей и справку о его состоянии здоровья по состоянию на 20.06.2018 прилагаю», — указано в документе.
Ранее во ФСИН заявили, что состояние Олега Сенцова оценивается как удовлетворительное.
16 мая Олег Сенцов объявил голодовку, условием прекращения которой является «освобождение всех украинских политзаключённых» в России.
Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.