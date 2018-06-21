Адвокат: Сенцов отклонил предложение ЕСПЧ прекратить голодовку

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Отбывающий срок в российской тюрьме украинский режиссёр Олег Сенцов отклонил предложение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о прекращении голодовки. Об этом заявил его адвокат Дмитрий Динзе.
Адвокат: Сенцов отклонил предложение ЕСПЧ прекратить голодовку
  • © РИА Новости

«В ответ на заявление ЕСПЧ... Сенцов ответил отказом и передаёт ЕСПЧ «большой привет», напоминая суду, что его жалоба, которую ЕСПЧ определил как приоритетную, находится без движения уже несколько лет», — цитирует его ТАСС.

Ранее во ФСИН заявили, что состояние Олега Сенцова оценивается как удовлетворительное.

20 июня адвокат Наталья Добрева, представляющая интересы Сенцова в ЕСПЧ, заявила, что Страсбургский суд предложил её подзащитному прекратить голодовку.

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