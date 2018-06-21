Адвокат: Сенцов отклонил предложение ЕСПЧ прекратить голодовку
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«В ответ на заявление ЕСПЧ... Сенцов ответил отказом и передаёт ЕСПЧ «большой привет», напоминая суду, что его жалоба, которую ЕСПЧ определил как приоритетную, находится без движения уже несколько лет», — цитирует его ТАСС.
Ранее во ФСИН заявили, что состояние Олега Сенцова оценивается как удовлетворительное.
20 июня адвокат Наталья Добрева, представляющая интересы Сенцова в ЕСПЧ, заявила, что Страсбургский суд предложил её подзащитному прекратить голодовку.