Адвокат: Страсбургский суд предложил Сенцову прекратить голодовку
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- globallookpress.com
«Суд предлагает заявителю прекратить голодовку», — приводит Интерфакс слова адвоката.
Она отметила, что об этом говорится в ответе ЕСПЧ на экстренное обращение представителя Сенцова.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Сенцов сам должен инициировать решение вопроса о помиловании.
16 мая Олег Сенцов объявил голодовку, условием прекращения которой является «освобождение всех украинских политзаключённых» в России.
Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.