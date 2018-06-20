Адвокат: Страсбургский суд предложил Сенцову прекратить голодовку

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Адвокат Наталья Добрева, представляющая интересы в Европейском суде по правам человека осуждённого в России украинского режиссёра Олега Сенцова, заявила, что ЕСПЧ предложил её подзащитному прекратить голодовку.
Адвокат: Страсбургский суд предложил Сенцову прекратить голодовку
  • © Winfried Rothermel
  • globallookpress.com

«Суд предлагает заявителю прекратить голодовку», — приводит Интерфакс слова адвоката.

Она отметила, что об этом говорится в ответе ЕСПЧ на экстренное обращение представителя Сенцова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Сенцов сам должен инициировать решение вопроса о помиловании.

16 мая Олег Сенцов объявил голодовку, условием прекращения которой является «освобождение всех украинских политзаключённых» в России. 

Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.

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