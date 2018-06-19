Песков заявил, что Сенцов сам должен инициировать решение вопроса о помиловании
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- РИА Новости
«Дело в том, что резонанс общественный никоим образом не может повлиять, естественно, на вступившее в силу решение суда Российской Федерации, это совершенно разные измерения. Безусловно, мы видели в прессе сообщения о том, что в очередной раз ряд деятелей культуры выступили с призывом к президенту Путину», — цитирует РИА Новости Пескова.
При этом он уточнил, что для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осуждённым.
Ранее сообщалось, что Европейский парламент принял резолюцию с призывом «незамедлительно и безоговорочно» освободить Сенцова.
16 мая Олег Сенцов объявил голодовку, условием прекращения которой является «освобождение всех украинских политзаключённых» в России. 28 мая во ФСИН заявили, что он начал получать поддерживающую терапию.
Украинский режиссёр Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.