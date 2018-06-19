Песков заявил, что Сенцов сам должен инициировать решение вопроса о помиловании

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с делом украинского режиссёра Олега Сенцова и заявил, что общественный резонанс не может повлиять на вступившее в силу решение суда.
Песков заявил, что Сенцов сам должен инициировать решение вопроса о помиловании
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

«Дело в том, что резонанс общественный никоим образом не может повлиять, естественно, на вступившее в силу решение суда Российской Федерации, это совершенно разные измерения. Безусловно, мы видели в прессе сообщения о том, что в очередной раз ряд деятелей культуры выступили с призывом к президенту Путину», — цитирует РИА Новости Пескова.

При этом он уточнил, что для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осуждённым.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент принял резолюцию с призывом «незамедлительно и безоговорочно» освободить Сенцова.

16 мая Олег Сенцов объявил голодовку, условием прекращения которой является «освобождение всех украинских политзаключённых» в России. 28 мая во ФСИН заявили, что он начал получать поддерживающую терапию.

Украинский режиссёр Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.

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