Во ФСИН заявили, что объявивший голодовку Сенцов начал получать поддерживающую терапию

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Отбывающий срок в российской тюрьме украинский режиссёр Олег Сенцов дал согласие на поддерживающую терапию. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по ЯНАО.
Во ФСИН заявили, что объявивший голодовку Сенцов начал получать поддерживающую терапию
  • Олег Сенцов. © Sergey Pivovarov
  • Reuters

«Осуждённый Сенцов О.Г., отказавшийся от приёма пищи, находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, на сегодняшний момент состояние здоровья Сенцова удовлетворительное.

«За время отказа от приёма пищи ухудшения общего состояния здоровья не зарегистрировано», — добавили в пресс-службе.

16 мая Олег Сенцов объявил голодовку, условием прекращения которой является «освобождение всех украинских политзаключённых» в России.

В августе 2015 года Олег Сенцов был приговорён судом к 20 годам колонии строгого режима. Он обвинялся по нескольким статьям, связанным с терроризмом.

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