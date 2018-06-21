Во ФСИН рассказали о состоянии Сенцова
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«Ему назначена и проводится поддерживающая терапия, направленная на поддержание основных функций органов и систем организма и недопущение развития осложнений», — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, Сенцов ежедневно осматривается медицинскими работниками учреждения, где он отбывает наказание.
16 мая Олег Сенцов объявил голодовку, условием прекращения которой является «освобождение всех украинских политзаключённых» в России.
Адвокат Наталья Добрева, представляющая интересы Сенцова в ЕСПЧ, заявила, что Страсбургский суд предложил её подзащитному прекратить голодовку.