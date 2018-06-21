Москалькова рассказала, что мешает выдаче Сенцова Украине
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По её словам, вопрос о выдаче Сенцова украинской стороне «нерешаем» до заключения специального соглашения, определяющего правовой статус лиц с двойным гражданством.
«Сложность заключается в том, что они имеют двойное гражданство — российское и украинское. И… передача с целью отбывать наказание в другой стране невозможна в отношении этих граждан», — цитирует Москалькову РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Европейский парламент принял резолюцию с призывом «незамедлительно и безоговорочно» освободить Сенцова.
Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.