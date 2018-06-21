Москалькова рассказала, что мешает выдаче Сенцова Украине

Выдаче осуждённого в России режиссёра Олега Сенцова Украине мешает его двойное гражданство. Такое мнение выразила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По её словам, вопрос о выдаче Сенцова украинской стороне «нерешаем» до заключения специального соглашения, определяющего правовой статус лиц с двойным гражданством.

«Сложность заключается в том, что они имеют двойное гражданство — российское и украинское. И… передача с целью отбывать наказание в другой стране невозможна в отношении этих граждан», — цитирует Москалькову РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент принял резолюцию с призывом «незамедлительно и безоговорочно» освободить Сенцова.

Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.