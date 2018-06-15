Москалькова рассказала о состоянии объявившего голодовку Сенцова

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о состоянии здоровья осуждённого за подготовку терактов в Крыму гражданина Украины Олега Сенцова, объявившего голодовку.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметила Москалькова, нынешнее состояние Сенцова удовлетворительное, ему оказывают помощь.

«Он (Сенцов. — RT) каждый день с его разрешения получает капельницы с полным набором всех питательных веществ, белков, витаминов. В весе он не только не потерял, но и два килограмма прибавил», — рассказала омбудсмен во время деловой поездки в Екатеринбург.

Сведения о том, что он находится при смерти, не соответствуют действительности, заявила Москалькова, добавив, что ежедневно получает информацию о его состоянии от руководства ФСИН.

Уполномоченная по правам человека заявила, что лично планирует посетить Сенцова. Она также направила запрос ФСИН о допуске к Сенцову врачей, в том числе с украинской стороны, для проведения независимой оценки состояния его здоровья.

Ранее в ФСИН сообщили, что объявивший голодовку Сенцов прошёл ряд медобследований.