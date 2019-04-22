«Должны сделать всё, чтобы обезопасить себя»: Совфед одобрил закон о суверенном интернете

Совет Федерации одобрил закон об обеспечении безопасного и устойчивого функционирования Рунета. Согласно его положениям, в России будут приняты меры и созданы технические возможности для отражения угроз российскому сегменту интернета из-за рубежа. Отмечается, что необходимость этого документа вызвана принятием «Стратегии национальной кибербезопасности США», где говорится о потенциальных мерах против РФ в связи с «хакерскими атаками».

Совет Федерации одобрил закон об обеспечении безопасной и устойчивой работы интернета в России. Теперь документ должен будет подписать президент РФ Владимир Путин.

За документ проголосовал 151 сенатор, против выступили четверо и ещё один воздержался. Ранее, 16 апреля, закон был одобрен в третьем чтении Государственной думой.

Авторами инициативы выступили глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель сенатор Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой.

Согласно положениям закона, будет создана инфраструктура, которая позволит российскому сегменту интернета продолжать работать даже в случае попыток отключения провайдеров от иностранных серверов.

«Создается инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети интернет», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, предусмотрена возможность установить технические средства, которые будут «обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещённой информацией».

Подчёркивается, что документ принят в ответ на утверждение Соединёнными Штатами «Стратегии национальной кибербезопасности», в которой Россия и некоторые другие страны бездоказательно обвиняются в «хакерских атаках» и при этом отмечается намерение «наказать Москву».

«Россия, Иран, Северная Корея провели ряд безответственных кибератак, которые нанесли ущерб американским и международным компаниям, нашим союзникам и партнёрам и не понесли соответствующего наказания, что могло бы сдерживать их кибератаки в будущем», — говорится в подписанном президентом США Дональдом Трампом документе.

«В этих условиях необходимы защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети интернет в России, повышения надёжности работы российских интернет-ресурсов», — подчеркнули авторы инициативы.

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«Последствия вмешательства могут нанести колоссальный ущерб»

Этот закон следовало принять раньше, заявила в ходе обсуждения документа спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«На самом деле, мы здесь запоздали. Мы, как власть, как государство, обязаны обезопасить российскую часть интернета, — сказала она. — Последствия вмешательства или отключения могут нанести колоссальный, иногда непоправимый ущерб нашей экономике. Это надо понимать. Так мы что, должны стоять и ждать, пока наступит время «Ч» — и показать свою беспомощность? Или мы должны сделать всё, чтобы предупредить это и обезопасить себя?»

Согласно принятому документу, за «устойчивую, безопасную и целостную» работу российского интернета будет отвечать отдел Минкомсвязи по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Роскомнадзор будет управлять Рунетом в случае угроз его стабильной работе. Виды этих угроз и меры по их устранению будет определять российское правительство. Вышеперечисленные положения вступят в силу уже с 1 ноября 2019 года.

К 1 января 2021 будет создана национальная система доменных имён — определённых программных и технических средств, «предназначенных для хранения и получения информации о сетевых адресах и доменных именах». Кроме того, вступит в силу статья о криптографической защите информации госорганов.

По мнению Клишаса, начало работы этого закона позволит реализовать национальный проект «Цифровая экономика».

«Поправки позволят создать инфраструктуру, которая обеспечит работоспособность российских интернет-ресурсов, что послужит гарантией защиты интересов российских граждан», — заявил он.

Отметим, что этот нацпроект направлен на создание устойчивой и безопасной инфраструктуры интернета в России.

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Одна из ключевых целей нацпроекта — «создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объёмов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств, использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями», — говорится в паспорте «Цифровой экономики».

В частности, в нацпроект входит и федеральный проект «Информационная безопасность», согласно которому от внутренних и внешних информационных угроз должны быть защищены как отдельные граждане, так и общества и государства в целом.

«Реализация проекта будет способствовать достижению состояния защищённости личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз, при котором обеспечивается реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет и устойчивое социально-экономическое развитие РФ в условиях цифровой экономики», — отмечается в документе.