«Отключить рубильник уже не получится»: Госдума утвердила закон о безопасном и устойчивом интернете

Депутаты Государственной думы в третьем, окончательном чтении утвердили закон об обеспечении безопасного и устойчивого функционирования интернета на территории России. Если документ будет одобрен Советом Федерации и подписан президентом, то часть положений законопроекта вступит в силу уже 1 ноября 2019 года. В частности, речь идёт о полномочиях Роскомнадзора брать на себя управление Рунетом при возникновении угроз его работе. Эксперты отмечают, что такая инициатива необходима в нынешних условиях, когда доступность интернет-ресурсов зависит от инфраструктуры, которая находится за пределами России.

Депутаты Государственной думы в третьем, окончательном чтении приняли закон об обеспечении безопасного и устойчивого функционирования интернета на территории Российской Федерации. Авторами документа выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой.

Согласно тексту законодательной инициативы, за «устойчивую, безопасную и целостную» работу Рунета будет отвечать подразделение Минкомсвязи России по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор возьмёт на себя управление российским сегментом интернета при возникновении угроз его стабильной работе. При этом определять виды угроз и меры по их устранению будет правительство РФ.

Наряду с этим законом устанавливаются необходимые правила маршрутизации трафика, организуется контроль их соблюдения, создаётся возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. Кроме того, документом вводятся новые понятия: «точка обмена трафиком», «номер автономной системы».

Эти положения должны вступить в силу с 1 ноября 2019 года.

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Вдобавок, к 1 января 2021 года должна быть создана национальная система доменных имён. Речь идёт о совокупности «взаимосвязанных программных и техсредств, предназначенных для хранения и получения информации о сетевых адресах и доменных именах». Тогда же заработает статья закона о криптографической защите информации, которой обмениваются госорганы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения в электронной форме, в том числе с гражданами и организациями.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект был подготовлен с учётом агрессивного характера «Стратегии национальной кибербезопасности США», принятой в сентябре 2018 года. Вашингтон без приведения доказательств обвинил Москву в совершении хакерских атак и пообещал наказать за это, декларируя принцип «сохранения мира силой».

«В этих условиях необходимы защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети интернет в России, повышения надёжности работы российских интернет-ресурсов», — говорится в пояснительной записке.

Как заявил автор документа Андрей Клишас, Совет Федерации рассмотрит закон о безопасной и устойчивой работе Рунета в понедельник, 22 апреля. По его словам, инициатива создаст условия для реализации национального проекта «Цифровая экономика».

«Поправки позволят создать инфраструктуру, которая обеспечит работоспособность российских интернет-ресурсов, что послужит гарантией защиты интересов российских граждан», — подчеркнул сенатор.

«Необходимость закона назрела»

Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин подчеркнул, что все попытки назвать принятый документ законом «об автономном интернете» или «способом изолировать Россию в цифровом пространстве» не имеют ничего общего с действительностью.

«Речь идёт о создании дублирующей системы, обеспечивающей адресацию доменных имен и маршрутизацию пакетов данных в российском сегменте сети интернет. Её функционирование не будет зависеть от организаций, расположенных за рубежом и выполняющих управление интернетом на технологическом уровне», — сообщили RT в пресс-службе депутата.

По словам парламентария, суть законодательной инициативы — в обеспечении бесперебойной работы интернета на территории России вне зависимости от внешних факторов.

«Задача законопроекта в том, чтобы вне зависимости от внешних условий интернет был доступен российским пользователям, сайты и онлайн СМИ — жили в обычном режиме, электронные государственные услуги и онлайн-банкинг были доступны в полном объёме, а разнообразные коммерческие сервисы, к которым уже привыкли граждане — могли бесперебойно и стабильно работать», — подчеркнул Левин.

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Как считает эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры юриспруденции, интеллектуальной собственности и судебной экспертизы МГТУ им. Баумана Виталий Вехов, принятие подобного закона обоснованно, особенно в современных условиях.

«Во-первых, необходимо обезопасить персональные данные граждан России путём перемещения соответствующих физических ресурсов их хранения на территорию РФ, либо на те территории, которые закреплены за Россией за рубежом. Во-вторых, нужно обеспечить устойчивую и безопасную работу всей критической информационной инфраструктуры российского сегмента сети интернет в случае оказания на неё внешних недружественных враждебных воздействии со стороны кого бы то ни было. То есть, иными словами, «отключить рубильник» уже не получится, — сказал собеседник RT. — И третье, законопроект позволит обеспечить устойчивое развитие экономики нашего общества на далёкую перспективу за счёт модернизации нашего сегмента несколько опережающими темпами, нежели в других мировых сегментах. Вот в чём видится актуальность и необходимость скорейшего принятия и вступления в силу этого закона», — заключил аналитик.