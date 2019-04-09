Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект об устойчивом Рунете

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал принять во втором чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета.

По словам главы комитета Леонида Левина, были внесены корректировки, которыми уточнено, что Роскомнадзор «определяет порядок установки, эксплуатации и модернизации в сети оператора связи технических средств противодействия угрозам».

«Если в ходе рассмотрений претензий абонента выявлено, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из договора оказания услуг, может быть связано со сбоями в сетях связи в результате функционирования технических средств противодействия угрозам, то оператор связи вправе направить в Роскомнадзор запрос о предоставлении сведений о функционировании данных средств», — цитирует ТАСС парламентария.

Он отметил, что если гражданин, который недоволен обслуживанием, обратился в суд, не договорившись с оператором, то у «оператора есть право направить в Роскомнадзор представление, что этот сбой был связан с деятельностью технических средств».

Уточнено, что обеспечение устойчивого и безопасного функционирования интернета осуществляется операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи, точек обмена трафиком, линий связи, пересекающих государственную границу.

Левин добавил, что технологические сети, которые не имеют выхода во внешний интернет, не подпадают под регулирование будущего закона.

Комитет намерен рекомендовать включить законопроект в повестку заседания 11 апреля.

Как подчеркнул Левин, инициатива никак не повлияет на пользователей интернета в России.

Проект был принят в первом чтении 12 февраля.