Госдума приняла закон о суверенном интернете

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы нижней палаты парламента.

Как отмечается, координация обеспечения устойчивого и безопасного функционирования интернета в России возлагается на Роскомнадзор.

Документом определяются правила маршрутизации трафика, организуется контроль их соблюдения, создаётся возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи.

Во втором чтении соответствующий проект закона был принят 11 апреля.

Законопроект был внесён внесен в Госдуму членами Совета Федерации Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Андреем Луговым.