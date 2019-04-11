Госдума приняла во втором чтении законопроект об устойчивом Рунете

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

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Отмечается, что документ предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика. По словам депутатов, главная задача этой инициативы — обеспечение надёжной работы российского сегмента интернета в случае сбоев или целенаправленного масштабного внешнего воздействия. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с НСН оценил предложение исключить из законопроекта об устойчивости Рунета требование создать национальную систему доменных имён на базе Роскомнадзора. Такую возможность обсуждали перед вторым чтением документа в Госдуме.