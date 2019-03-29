«Вы должны всё из этого выжать»: Дмитрий Медведев рассказал о росте экономики Рунета на 15%

Экономика российского сегмента интернета демонстрирует годовое увеличение на 15%, что более чем в пять раз выше роста всего ВВП России. Такое заявление сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев 29 марта на встрече с руководителями крупнейших российских IT-компаний, приуроченной к 25-летию Рунета. Во время разговора с бизнесменами глава кабмина поручил вице-премьеру Максиму Акимову совместно с Минфином проработать налоговые послабления для отрасли — на законодательном уровне закрепить налоговый вычет по НДС.

Экономика Рунета растёт до 15% в год, что существенно выше общероссийского показателя.

«Как вы все понимаете, это существенно выше, чем рост всей нашей экономики в целом. Мы боремся там за каждый процент и считаем, что 3% — это уже очень хорошо, поэтому 2,5% — это тоже не совсем плохо. А тут — 15%. И поэтому выжать из этого вы должны всё, но и государство, конечно, тоже», — сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с руководителями крупнейших IT-компаний 29 марта.

Глава кабмина также напомнил присутствующим, что в целом власти собираются вложить в развитие цифровой экономики около 2 трлн рублей — это 2% ВВП или 100 трлн рублей в номинальном выражении.

Встреча премьера с бизнесом — мейджорами IT-рынка — приурочена к 25-летию Рунета. Медведев напомнил, что сейчас к русскоязычному миру по разным экспертным оценкам относится 300 млн человек. «Рунет объединяет людей, русский язык входит в тройку самых распространённых языков в интернете. Количество сайтов на русском языке второе по величине в мире. Россия имеет свои поисковики и соцсети, это вопрос определённого выбора», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Бурный рост экономики Рунета эксперты в первую очередь связывают с постепенным переходом на безналичные платежи.

По словам генерального директора VR_Банка Арсения Полевича, Россия входит в десятку стран, где безналичная оплата превалирует над наличной. «Большинство банков ставят сейчас своей задачей цифровизировать производство и сделать понятные и удобные мобильные приложения — эти шаги также частично переводят общую экономику в режим экономики российского интернета. Драйверами роста являются предпочтения населением безналичных платежей, покупок, заказов, услуг «не выходя из дома» — такое влияние на экономику оказывает современный темп жизни и постепенная цифровизация», — отметил в разговоре с RT Полевич.

В своём вступительном слове глава кабмина также затронул вопрос регулирования Рунета. «Вмешательство государства — самое сильное оружие, которое может быть использовано в отношении любого бизнеса», — заключил Дмитрий Медведев.

В свою очередь, бизнес обратился к премьеру за поддержкой в сфере налогового послабления. Прежде всего речь идёт о возросшем с 2019 года налоге на добавленную стоимость (НДС) до 20% и возможном последующем вычете для IT-компаний.

Решение этого вопроса Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову вместе с Минфином.

«Я понимаю, что здесь опасения Минфина. Можно и поручение по итогам нашей встречи выписать, но главное не в поручении. Вы проведите обсуждение с коллегами из Минфина. Если не получится достичь консенсуса, а это вполне вероятно, ко мне зайдите для того, чтобы окончательно определиться», — сообщил премьер-министр.

Максим Акимов, который также присутствовал на встрече с IT-бизнесом, добавил, что законодательное решение готово. «Речь идёт о вычете: пойти на это для того, чтобы обеспечить при экспорте IT-продукции (не только игровых решений, но и вообще, поскольку этот бизнес трансграничен), возврат НДС. Надеюсь, что мы в ближайшее время завершим дискуссию с Минфином», — пояснил Акимов.

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В дальнейшем эксперты прогнозируют тост товарооборота не только в интернете, но и в Рунете. «Причём в следующие 10—15 лет этот рост будет происходить активнее за счёт притока новых платёжеспособных пользователей и развития удобства интернет-покупок. Формирование чёткой, понятной и, главное, однозначной законодательной базы для интернет-предпринимателей, развитие качественного высокоскоростного интернета в регионах и инфраструктуры для организации быстрой доставки — всё это существенно поможет росту экономики Рунета», — прокомментировал RT законодательную инициативу властей эксперт компании «Международный финансовый центр» Дмитрий Иногородский.

В 2018 году объём российского рынка интернет-торговли вырос почти на 25% — до 1,25 трлн рублей против 1,04 трлн в 2017-м. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). По итогам прошлого года на долю российских игроков пришлось 62% рынка, а на зарубежную торговлю — 38%.

Согласно прогнозу АКИТ, в 2019 году объём рынка может вырасти до 1,4 трлн рублей. Об этом 29 марта заявил глава ассоциации Артём Соколов на полях Красноярского экономического форума.