Разовая реакция: приведёт ли январское повышение НДС к росту инфляции

В начале 2019 года одной из главных потребительских тем стала ситуация с влиянием повышения НДС и ряда акцизов на динамику розничных цен. В Центробанке и Минэкономразвития допускают небольшое ускорение инфляции в начале нового года до 5—5,5%. В свою очередь, эксперты подчёркивают, что возможное подорожание будет разовым и к тому же не затронет товары массового спроса. Как могут измениться цены в 2019 году — в финансовом обзоре RT.

Рост налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% может спровоцировать продавцов и производителей к включению дополнительных выплат в конечную цену товара. Эксперты не исключают, что такая ситуация может привести к ускорению инфляции. Аналогичной оценки придерживаются и в Центробанке. Согласно прогнозу ЦБ, в первой половине 2019 года инфляция временно ускорится и превысит 5%.

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«Определённое ускорение ценам придаст увеличение НДС, но резким этот скачок не станет. Второй драйвер — это удешевление рубля. Нефтяные котировки пока не восстанавливаются, даже после решения ОПЕК+ о сокращении добычи, что негативно влияет на курс российской валюты, и это давление сохранится, учитывая, что ЦБ планирует вернуться с покупками на валютный рынок», — прокомментировал RT ситуацию с инфляцией главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

Процент от НДС

В докладе Центробанка «Об оценке влияния повышения основной ставки НДС на инфляцию» отмечается увеличение стоимости товаров или услуг на 1,7%. Однако треть расходов населения приходится на те товары, которые облагаются по льготным ставкам, поэтому эффект от роста налога уменьшится на 0,6%.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что повышение налога на два процентных пункта добавит инфляции около одного процентного пункта. Такой вариант прописан в базовом сценарии регулятора.

В свою очередь, Минэкономразвития прогнозирует рост расходов покупателей на 1,3%, причём часть затрат на дополнительные налоговые выплаты возьмут на себя производители и продавцы.

«Полностью перенести повышение НДС в цены не получится. Издержки у производителей, конечно, вырастут, но если не будет расти спрос на товар, то и повышение цен будет меньше», — отметил в разговоре с RT заведующий лабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста НИУ ВШЭ Владимир Бессонов.

Евгений Надоршин подчеркнул, что некоторые производители и продавцы постарались заранее отыграть рост налога, поэтому повысили стоимость продукции уже в конце 2018 года, чтобы избежать резкого подъёма цен в январе. Потребители, в свою очередь, поторопились с покупкой, не дожидаясь наступления нового года.

«По ретейлу видно, что в конце года потребители спешили купить дорогостоящие товары, например автомобили, в том числе из-за ожидания повышения цены вместе с ростом НДС», — отметил Евгений Надоршин.

Эксперт полагает, что пик покупок в последние месяцы 2018 года может вызвать просадку спроса в январе. Поэтому не все производители и продавцы смогут заложить повышение НДС в цену товара в начале года.

Акцизная прибавка

С 1 января также выросли акцизы на моторное топливо, легковые автомобили и табак.

Значительнее всего увеличились акцизы на бензин (с 8213 до 12 374 рублей за тонну) и дизель (с 5665 до 8541 рублей за тонну).

Повышение могло бы спровоцировать резкое подорожание топлива, но правительство ещё в ноябре договорилось с нефтяными компаниями о заморозке цен. По условиям соглашения, нефтяники в январе могут повысить цены на АЗС для компенсации роста НДС, но не более чем на 1,7%. В феврале и далее стоимость топлива должна расти в пределах среднего уровня инфляции.

«Эффект от повышения акцизов на топливо будет скромным благодаря компенсационным мерам правительства. Кроме того, из-за резкого падения мировых цен на нефть и значительно меньшего снижения российской валюты рублёвая цена сырья сильно снизилась. Поэтому особых оснований для повышения цен на бензин пока нет», — считает Евгений Надоршин.

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Акцизы на легковые автомобили выросли на 4%, сигареты — на 9,1%. В ЦБ прогнозируют рост розничных цен на автотранспорт в среднем на 0,2%, на табачные изделия — на 4,6%.

Ставки акцизов на алкогольную продукцию в 2019 году останутся прежними, но будут отменены льготы на произведённое в России вино и шампанское, без которых средняя цена на эту продукцию поднимется на 0,9%.

В целом совокупный вклад роста акцизов в годовую инфляцию может составить около 0,3—0,4 процентного пункта. Такие оценки содержатся в докладе ЦБ «О денежно-кредитной политике».

«Рост акцизов и цен на топливо может повлиять на другие товары, особенно повседневного спроса, которые перевозятся автотранспортом. Но это будет разовое повышение, его эффект затухнет и не приведёт к постоянному увеличению темпов инфляции. Думаю, цены перестроятся за 2—3 месяца», — считает Владимир Бессонов.

Ограничение рисков

Одна из причин роста потребительских цен — ослабление российской валюты. По оценкам ЦБ, снижение номинального эффективного курса рубля на 10% добавляет к годовой инфляции один процентный пункт в течение 3—6 месяцев. Такие цифры ранее приводила Эльвира Набиуллина.

«Это оценка по результатам импортозамещения. Раньше коэффициент был в полтора-два раза выше, но после того, как мы уменьшили долю импортируемых товаров, прежде всего продовольственных, он снизился», — пояснил Владимир Бессонов.

Эксперт добавил, что валютный фактор создаёт самую большую неопределённость для роста цен. Кроме того, в экономические расклады вмешивается геополитика, особенно ситуация с санкциями со стороны США. Владимир Бессонов не исключил, что если в 2019 году Вашингтон введёт новые ограничения в отношении России, то курс рубля может снизиться, что и ускорит инфляцию.

Напомним, на фоне ослабления российской валюты (во второй половине лета и осенью прошлого года) ускорился рост потребительских цен. Если в июле инфляция по сравнению с тем же периодом 2017 года составляла 2,5%, то в августе — уже 3,1%. В сентябре годовой прирост цен ускорился до 3,4%, в октябре — до 3,5%, в ноябре — до 3,8%.

Совет директоров Банка России 14 сентября — впервые почти за четыре года — повысил ключевую ставку с 7,25% до 7,5% годовых. В декабре произошло новое увеличение — до 7,75%. Как отмечается в официальном релизе Центробанка, принятое решение направлено на ограничение инфляционных рисков.

Товары номер один

Опрошенные RT эксперты отмечают, что прогнозируемый рост цен в начале года может затронуть различные товары, при этом продукция первой необходимости сильно не подорожает.

В разговоре с RT главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова наибольшую обеспокоенность выразила в связи с продуктовой инфляцией. Так, эксперт отметила, что урожай 2018 года оказался не таким хорошим, как в предыдущие годы. Кроме того, на мировых продовольственных рынках наблюдается дисбаланс, который подталкивает цены вверх.

Заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов считает, что для большинства продуктов питания удорожание в начале года будет незначительным.

«За счёт роста издержек, в частности ставки НДС, экологического сбора, тарифов ЖКХ, железнодорожных и автомобильных перевозок, отпускные цены на российские продукты могут повыситься на 1—8% в зависимости от категории», — пояснил RT Дмитрий Леонов.

По словам Леонова, к числу продовольственных товаров, которые по объективным причинам росли в цене в конце 2018 года и продолжат дорожать в начале 2019-го, относятся сахар, хлебобулочные изделия, овощи и мясо кур.

Мартовский пик

Эльвира Набиуллина ранее заявила, что в марте — апреле годовая инфляция может превысить 5,5% или даже достичь 6%. Во втором полугодии темпы роста цен замедлятся и на конец года составят 5—5,5%.

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил в декабре, что инфляция достигнет максимума в конце марта 2019 года и составит 5%, но не дорастёт до уровня 5,5—6%.

«У нас прогнозы более консервативные по инфляционной динамике. В конце 2018 года существенно ускорились темпы роста цен на плодоовощную продукцию, которая является основным драйвером. Но это одновременно означает, что часть инфляции I квартала перенеслась в 2018 год», — цитирует ТАСС Орешкина.

Наталья Орлова считает, что ЦБ закладывает самый пессимистичный сценарий, в реальности инфляция может не дойти до 6%. Аналитик прогнозирует краткосрочный всплеск роста цен и полагает, что на конец 2019 года он составит 4,3%.

«Думаю, инфляция выйдет на уровень выше 5% в I квартале и из-за ослабления рубля будет оставаться на нём на протяжении всего 2019 года. Ближе к зиме наметится небольшое снижение до 5%», — заключил Евгений Надоршин.