Тонизирующий эффект: чем вызвано рекордное снижение мировых цен на чай

Средняя цена чая на крупнейших мировых торговых площадках в сентябре 2018 года составила $2,7 за кг — это минимальный уровень за последние два года. Стоимость товара снижается на фоне роста производства в Шри-Ланке и Кении, основных поставщиках чайной продукции на глобальный рынок. Однако в скором времени лидером в этом сегменте может стать Китай — согласно прогнозам экспертов, объёмы китайского экспорта чая в ближайшие десять лет возрастут более чем вдвое. Окажет ли это влияние на чайную розницу в России— в материале RT.

Средняя стоимость чая на крупнейших мировых торговых площадках в сентябре 2018 года составила $2,7 за кг. Последний раз на таком уровне цена находилась в сентябре 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка, который рассчитывает цену на чай на основе котировок трёх аукционов в Коломбо (Шри-Ланка), Калькутте (Индия) и Момбасе (Кения).

Самый дорогой чай продаётся в Шри-Ланке — в сентябре его стоимость составляла $3,34 за кг. Индийский чай торговался по $2,35, а африканские сорта — по $2,41 за кг.

Снижение стоимости популярного напитка началось после октября 2017 года. Тогда его цена достигла $3,29 за кг. С тех пор чайный лист потерял около 18%.

Генеральный директор Российской ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия отмечает, что чай — товар аукционный, и если предложение на рынке превышает спрос, то этот фактор давит на цены.

«В текущем сезоне достаточно неплохие показатели по урожаю, и это снижает стоимость продукта. Основные экспортёры чая в мире — Кения и Шри-Ланка. В основном производство в этих странах и влияет на цены. В данном случае основной источник хороших новостей — это Кения», — пояснил в беседе с RT Чантурия.

Эксперт добавил, что 75% мирового потребления чая приходится на чёрные сорта, при этом Кения в основном поставляет гранулированный, а Шри-Ланка — классический листовой.

Рост по прогнозу



Главными производителями чая в мире являются Китай и Индия. Согласно последнему докладу Межправительственной группы по чаю ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), по итогам 2016 года Китай выращивал 43% чая в мире, Индия — 22%, Кения — 8%, Шри-Ланка — 5%.

По данным ФАО, общее мировое производство чая по итогам 2016 года составило 5,73 млн тонн. С 2007 года этот показатель рос в среднем на 4,4% в год. Общее потребление чая также увеличивалось в среднем на 4,5%, достигнув в 2016 году уровня 5,53 млн тонн. Авторы доклада считают, что причина заключается в увеличении численности населения, урбанизации и повышении уровня доходов в развивающихся странах, а также государствах с переходной экономикой.

Больше всего в мире импортируют чай ЕС (18%), Россия и Пакистан (по 9%), США (7%), Египет (5%) и Иран (3%). Общий мировой объём импорта продукта в 2016 году составил 1,84 млн тонн.

В докладе ФАО отмечается, что мировое производство чёрного чая будет расти в среднем на 2,2% в год в течение следующих десяти лет и достигнет 4,4 млн тонн к 2027 году. При этом Китай догонит по объёмам экспорта Кению — крупнейшего экспортёра чёрного чая в мире.

Производство зелёного чая будет расти ещё быстрее — на 7,5% в год — и достигнет 3,6 млн тонн к 2027 году. Здесь основную роль также сыграет Китай, где этот показатель может увеличиться с 1,5 млн тонн в 2015—2017 годах до 3,3 млн тонн в 2027-м.

«Прогноз понятный, поскольку ожидается увеличение потребления и производства чая. Однако проблема чайного рынка не столько в производстве и потреблении, сколько в низкой рентабельности данного бизнеса. Производство чая растёт, а доходность падает», — подчеркнул Рамаз Чантурия.

Демократичный продукт

Между тем ряд крупнейших стран — производителей чая испытывают сложности, связанные с климатической ситуацией. Малое количество осадков в Индии привело к снижению производства на 5% за первые семь месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 583,8 тыс. тонн. Об этом сообщил председатель Индийской чайной ассоциации Азам Монем. По его прогнозам, в 2018 году общий объём выращенного чая будет меньше прошлогоднего, сообщает Reuters.

Также по теме Молотые цены: почему стоимость кофе упала до 12-летнего минимума Мировые цены на кофе достигли 12-летнего минимума. Впервые с 2006 года стоимость зёрен арабики упала ниже $1 за фунт. По словам...

В Шри-Ланке засуха спровоцировала падение производства чая в августе на 14% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В результате руководство Чайного совета Шри-Ланки сообщило, что будет вынуждено понизить прогноз на текущий год. Ранее ожидалось, что производство в республике вырастет до 320 тыс. тонн по сравнению с 307,1 тыс. тонн в 2017 году.

Впрочем, по мнению экспертов, небольшие затруднения не скажутся на мировых ценах на чай.

Так, Рамаз Чантурия считает, что в долгосрочной перспективе существенного роста стоимости товара не произойдёт, поскольку для этого нет никаких предпосылок. Эксперт подчеркнул, что в любой стране чай — это демократичный недорогой продукт.

«Скорее всего, стоимость чая будет снижаться, так как сейчас на рынке переизбыток продукции. К тому же потребление чая периодически сокращается из-за всё большего распространения других напитков — кофе, какао», — отметил в разговоре с RT первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Фактор доллара

По данным Росстата, в России розничная цена чёрного чая на 8 октября составляла 775,94 рубля за кг. В начале года показатель находился на уровне 766,33 рубля, а минимальное в этом году значение было зафиксировано в марте — 762,2 рубля за кг.

В разговоре с RT президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков сообщил, что стоимость чая в России не может снижаться вслед за мировыми ценами, поскольку этот продукт закупается за рубежом за доллары, а американская валюта в последнее время растёт к рублю.

Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев также рассказал RT об особенностях российского рынка чая, на котором спрос покрывается в основном за счёт импорта. По итогам 2017 года в топ-25 импортируемых в страну продуктов питания чай занимал 14-е место с показателем $540 млн.

Основными поставщиками чая в Россию в прошлом году стали Индия (50 тыс. тонн), Шри-Ланка (37 тыс.), Кения (22 тыс.), Вьетнам (19 тыс.) и Китай (15 тыс.). В структуре российского импорта 90% приходится на чёрный чай и 10% — на зелёный. При этом 92,9% ввозится в страну в нефасованном виде.

Рамаз Чантурия отметил, что почти 95% всей чайной продукции на полках отечественных магазинов расфасовывается на территории России. На стадии фасовки стоимость чая может подорожать в два раза.

«В себестоимости фасовки чая в России около 30% — это рублёвые расходы, а 70% — валютные. Чайное сырьё, например, покупается за доллары. Фильтровальная бумага для пакетиков также не производится в России и покупается за валюту за рубежом. Если доллар подорожает на 10%, а сырьё на мировом рынке упадёт, например, на 2—3%, то цена чая у нас, скорее всего, вырастет», — предположил Чантурия.

Алексей Коренев добавил, что заметную долю в розничной цене составляют также логистические расходы, наценка розницы и расходы на маркетинг, которые для подобного вида продукции традиционно велики.

Павел Сигал считает, что потребительские цены на чай в России не будут снижаться. По его словам, они могут замедлить рост, но на снижение цен продавцы не пойдут из-за высокой конкуренции на рынке.

Рамаз Чантурия отметил, что сегодняшний уровень цен на чай в России и так невысок по сравнению с другими странами.

«По нашим экспертным оценкам, чай в России в среднем примерно на 30% дешевле, чем в Европе, а в Китае он стоит ещё дороже. При этом ассортимент продукции раз в пять больше, чем в Европе, а качество — выше», — заключил Чантурия.