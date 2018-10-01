Осеннее потепление: как может измениться курс рубля по отношению к доллару и евро в октябре

В первый день октября российская валюта демонстрирует неопределённую динамику и торгуется вблизи 65,6 рубля за доллар и 76 рублей за евро. За последние три недели нацвалюта отыграла существенную часть недавних потерь и подорожала на 7%. По словам экспертов, инвесторы положительно восприняли новость о возможной отсрочке санкций против госдолга и банковского сектора России и меньше реагируют на другие заявления США об ограничительных мерах. Ключевым положительным фактором для валюты РФ в ближайшее время останется рост цен на нефть. Обострение ситуации вокруг Ирана уже подтолкнуло котировки к рекордным $83 за баррель. Как может измениться стоимость рубля в октябре — в материале RT.

В понедельник, 1 октября, российская валюта демонстрирует неоднозначную динамику на Московской бирже. В начале первой торговой сессии месяца курс доллара опускался до 65,5 рубля, а курс евро — до 75,9 рубля. Впрочем, уже во второй половине дня соответствующие показатели несколько отыграли утреннее снижение и восстановились до 65,6 и 76,1 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 2 октября составил 65,57 рубля за доллар и 75,98 рубля за евро.

За последние три недели рубль подорожал на 7% по отношению к европейской и американской валютам. Как объяснил в беседе с RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, инвесторы сегодня отыгрывают новости о потенциальной отсрочке санкций США против госдолга и банковского сектора России. Так, на прошлой неделе стало известно, что палата представителей конгресса Соединённых Штатов может уйти в отпуск и выйти на работу лишь после промежуточных выборов 6 ноября. До этого момента проведение голосований по ограничительным законопроектам против РФ не планируется, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По словам Антона Покатовича, в последнее время инвесторы стали более терпимо относиться к санкционной риторике Вашингтона и меньше реагировать на антироссийские заявления. Накануне министр внутренних дел США Райан Зинке сообщил о возможности морской блокады России с целью воспрепятствовать её энергетической политике на Ближнем Востоке. Тем не менее, как отмечают эксперты, реакция валютного рынка на эту новость была нейтральной.

Сырьевая поддержка

Поддержку рублю в начале месяца оказывают продолжающиеся налоговые выплаты, а также рекордно высокие цены на нефть. Об этом в интервью RT рассказал аналитик ГК Forex Club Михаил Рытик. По его словам, ключевым драйвером для роста котировок на сегодняшний день по-прежнему остаётся угроза введения в ноябре американских санкций против Ирана. Напомним, в результате ограничений на энергосектор исламской республики мировой рынок может потерять порядка 2 млн баррелей сырья в день.

На этом фоне, как следует из данных Лондонской товарно-сырьевой биржи ICE, ещё в пятницу, 28 сентября, стоимость нефти эталонной марки Brent впервые за почти четыре года превысила уровень $83 за баррель. При этом уже в понедельник вечером показатель обновил рекорд и достиг отметки $84,35 за баррель. Отметим, в последний раз такие значения можно было наблюдать только в ноябре 2014 года. В результате стремительного роста цен 1 октября в ходе вечерних торгов курс доллара опустился до 65,3 рубля, а курс евро — до 75,5 рубля.

«Можно ожидать, что после введения ноябрьских санкций против Ирана цены на нефть рванут вверх и будут стремиться к отметке $90 за баррель. При этом ранее президент США Дональд Трамп обещал, что продолжит вводить санкции против Ирана и после ноября и не намерен останавливаться, пока не добьётся сокращения экспорта нефти из республики до нуля», — пояснил Михаил Рытик.

Более краткосрочным фактором влияния на цены эксперт считает опубликованные в пятницу сведения об уменьшении числа буровых установок в Штатах. В период с 21 по 28 сентября их количество сократилось на три единицы — до 863 штук. Об этом свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

В то же время иранская повестка продолжит оставаться определяющим фактором для рынка нефти и его игроков в ближайшие месяцы. При этом ожидаемый рост котировок окажет масштабную поддержку российской валюте. Так, согласно оценке Антона Покатовича, после приостановки Банком России покупок валюты в рамках бюджетного правила взаимосвязь между ценами на энергосырьё и рублём будет только укрепляться. Напомним, с 14 сентября Центробанк принял решение не покупать валюту для Минфина до конца 2018 года.

«Ожидаем, что количество вербальных интервенций на рынке нефти в течение месяца возрастёт. Со стороны США ждём продолжения давления на Иран, а также на его контрагентов. Участники соглашения ОПЕК+, вероятно, будут придерживаться «сглаживающего» тона в своих заявлениях и, с одной стороны, отвергать предложения Штатов о наращивании добычи, а с другой — убеждать рынки в приемлемости ценовой конъюнктуры вблизи 80$ за баррель», — добавил Покатович.

В ожидании сигналов

В ближайшее время динамика рубля также во многом будет зависеть от общей ситуации на валютных рынках развивающихся стран. На настроения инвесторов будут влиять преимущественно внутренние факторы в данных государствах. Среди них можно отметить предстоящие выборы в Бразилии, а также процесс финансового оздоровления Аргентины с помощью Международного валютного фонда (МВФ).

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По словам Антона Покатовича, при появлении какого-либо рода позитивных сигналов в секторе развивающихся рынков можно будет наблюдать их сдержанное восстановление. В то же время эксперты пока не видят предпосылок для возвращения активов данных государств к уровням начала года.

Помимо этого эксперты предостерегают и о возможности возвращения санкционного влияния на российскую валюту в начале ноября. Так, после промежуточных выборов в конгресс градус давления на Россию, вероятно, вновь может возрасти.

Тем не менее аналитики ожидают, что в октябре склонность инвесторов к риску может сохраниться на текущем уровне. Поэтому при сохранении нынешних условий не ожидается серьёзных колебаний рубля. Как прогнозирует Михаил Рытик, курс доллара будет двигаться в коридоре 65,5—66,5 рубля, а евро — вблизи уровней 76—77,5 рубля. По оценке же Антона Покатовича, диапазон может быть более широким: 64—66,7 рубля за доллар и 74,8—77,5 рубля за евро.