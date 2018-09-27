Влияние доллара: курс евро опустился ниже 77 рублей впервые с 20 августа

Курс евро на Московской бирже 27 сентября опустился ниже 77 рублей — последний раз он находился на таком уровне 20 августа. Ослабление евровалюты эксперты связывают с повышением накануне ставки ФРС США и негативными новостями из ЕС, в частности спорами вокруг дефицита итальянского бюджета. Таким образом, рубль демонстрирует укрепление уже третью неделю подряд, в том числе на фоне роста нефтяных цен. Аналитики не исключают, что при благоприятном внешнем фоне нацвалюта может уже до конца октября вернуться к уровню 64 рубля за доллар и 75 рублей за евро.

В четверг, 27 сентября, курс евро на открытии торгов Московской биржи опустился ниже 77 рублей. Последний раз евровалюта находилась на таком уровне 20 августа.

Таким образом, под конец рабочей недели российская валюта отыграла к европейской 1 рубль и почти 5 рублей по отношению к сентябрьскому максимуму — тогда евро вплотную приблизился к отметке 82 рубля.

Доллар США в первой половине четверга торговался на уровне закрытия 26 сентября, достигая значения 65,66 рубля.

Заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева считает, что рост рубля связан с ослаблением евро к доллару США на фоне повышения процентной ставки ФРС. Накануне американский регулятор в третий раз за год повысил свою базовую ставку на 25 п. п. — до уровня 2—2,5% годовых.

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович полагает, что реакция рынков на повышение ставки ФРС была нейтральной, а росту курса помог новостной фон из ЕС. Речь идёт о спорах вокруг итальянского бюджета на следующий год и заявлении президента Франции Эммануэля Макрона.

«Италия в очередной раз «раскачивает» настроения инвесторов — коалиционное правительство пытается провести дефицит бюджета на уровне 2% ВВП на 2019 год, в то время как рекомендации ЕС определяют уровень дефицита в 1,6%. Также в ходе заседания на Генассамблее ООН Эммануэль Макрон призвал не заключать торговые соглашения со странами, не соблюдающими условия Парижского соглашения, имея в виду США. Данные призывы могут восприниматьсяинвесторами как сигналы о сохранении противоречий между Соединёнными Штатами и Евросоюзом, что косвенно оказывает поддержку рублю», — отметил в разговоре с RT Антон Покатович.

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Поддержку рублю оказывает также рост мировых цен на нефть. Котировки сырья марки Brent в понедельник, 24 сентября, впервые с ноября 2014 года поднялись выше отметки $81 за баррель на фоне отказа мониторингового комитета ОПЕК+ от повышения уровня добычи углеводородов.

Антон Покатович также считает, что с окончанием налогового периода основным фактором поддержки рубля всё же остаётся повышенная ценовая конъюнктура нефтяного рынка.

«По нашим оценкам, в течение периода приостановки покупки валюты ЦБ в целях реализации бюджетного правила корреляция курса рубля и нефтяных цен будет находиться на повышенном уровне. Также ожидаем, что наблюдаемый нами осторожный рост аппетитов инвесторов к покупке рисковых активов будет позитивно сказываться на динамике рубля», — отметил Покатович.

В целом, укрепление рубля продолжается уже третью неделю. Рост курса нацвалюты стартовал 11 сентября и ускорился после 14 сентября, когда Банк России повысил ключевую ставку и до конца года приостановил покупку валюты для Минфина на внутреннем рынке. За этот период рубль уже смог отыграть большую часть своего падения с начала августа, вызванного новыми санкциями США против России.

По прогнозу начальника аналитического отдела ИК «Велес Капитал» Ивана Манаенко, российская валюта может достичь максимального значения к доллару на уровне 64—64,50 рубля, к евро — до 76—76,50 рубля.

Анна Кокорева также полагает, что на валютном рынке сохраняются предпосылки для продолжения дальнейшего роста рубля.

«Если внешний фон не ухудшится, то пара доллар/рубль может опуститься до уровня 63—63,50 рубля, пара евро/рубль — до 75—75,5 рубля. В благоприятной ситуации валютные пары достигнут вышеуказанных отметок до конца осени или уже в конце октября», — не исключила эксперт.

Напомним, что российская валюта последний раз находилась на уровне 63,50 рубля за доллар 8 августа.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что министерство не меняет свой прогноз по курсу рубля на конец года и сохраняет его на уровне 64 рублей за доллар.

Кроме того, выступая 27 сентября в Общественной палате, директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Полина Бадасен заявила, что министерство к концу 2018 года ожидает некоторого укрепления рубля с текущих уровней.

«Мы ожидаем некоторого укрепления курса рубля к концу года с учётом принятых решений. В целом, то, что сейчас происходит на валютном рынке, — это кризис валют развивающихся стран. А с точки зрения фундаментальных факторов Россия на этом фоне выглядит намного устойчивее и намного лучше», — сообщила Бадасен.