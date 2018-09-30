«Мания величия»: в Москве ответили на заявление главы МВД США о возможности морской блокады России
- Танкер у нефтяного терминала «Шесхарис» в Новороссийске
- © Виталий Тимкив / РИА Новости
США в случае необходимости могут прибегнуть к морской блокаде России, чтобы воспрепятствовать её энергетической политике на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал министр внутренних дел США Райан Зинке во время отраслевого мероприятия в Питтсбурге, организованного НКО Consumer Energy Alliance («Союз потребителей энергии»).
«У Соединённых Штатов есть такая возможность — благодаря нашим ВМС гарантировать, что морские пути сообщения открыты, и, если нужно, ввести блокаду... чтобы гарантировать, что их энергоносители не поступают на рынок», — приводит слова Зинке Washington Examiner.
Издание отмечает, что в ходе своего выступления политик рассказал о преимуществе, которое Вашингтон получил перед Москвой и Тегераном благодаря применению метода гидроразрыва пласта (фрекинга). Этот способ добычи нефти и газа и последовавший за ним энергетический бум в США, по словам Зинке, снизил зависимость Соединённых Штатов от внешних игроков и превратил страну из крупного импортёра углеводородов в не менее значительного экспортёра.
Отметим, что в США министерство внутренних дел занимается не обеспечением правопорядка и безопасности, а вопросами землепользования, охраны природы и геологической разведки. При этом сам Райан Зинке до того как ушёл в политику (до назначения главой МВД в 2017-м он был конгрессменом) 32 года прослужил в ВМС, а если точнее — в подразделении специальных операций SEAL («морские котики»).
Выступая в Питтсбурге, Зинке заявил, что российская экономика всецело зависит от экспорта энергоресурсов, и причина появления России на Ближнем Востоке связана именно с энергетическими проектами.
«Думаю, причина их присутствия на Ближнем Востоке в том, что они хотят быть влиятельным игроком на энергетическом рынке этого региона, каким они являются в Восточной Европе», — сказал министр.
При этом он добавил, что ситуация с Ираном очень похожа на описанный им расклад по России, и с точки зрения национальной безопасности США он видит два выхода из этого положения — военный и экономический. Зинке оговорился, что предпочёл бы избежать военного сценария развития событий.
Экономический же вариант действий как в отношении Ирана, так и в отношении России, по его мнению, заключается в оказании давления и вытеснении этих стран с энергетического рынка.
«Мы можем это сделать, поскольку... Соединённые Штаты — это крупнейший производитель нефти и газа», — заявил министр.
Отметим, что администрация Дональда Трампа выступает против реализации российских энергетических проектов, например, строительства «Северного потока — 2». Американская сторона утверждает, что этот газопровод якобы даст Москве рычаги давления на Европу и навредит энергетической безопасности Старого Света.
В качестве альтернативы поставкам российского трубопроводного газа Трамп предлагает европейцам нарастить закупки американского сжиженного природного газа (СПГ) для диверсификации энергоснабжения. Президент США и члены его администрации неоднократно говорили о возможности санкционного давления на участников проекта «Северный поток — 2».
Вместе с тем, как в России, так и Европе, прежде всего в Германии, последовательно отмечают, что строительство второй нитки «Северного потока» — это исключительно экономический проект. Участники строительства газопровода также критикуют воинственную риторику США, связывая её, в том числе, с недобросовестной конкуренцией на энергетическом рынке.
«Все силовые действия — это война»
По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, в заявлениях американских чиновников, подобных сказанному Райаном Зинке, просматривается определённое ощущение вседозволенности, переходящее в манию величия.
«Он сказал про блокаду морских путей, он что, собирается заблокировать все выходы России в морские пространства?.. Не могу объяснить, почему такие заявления делают серьёзные люди. Мне кажется, что они не вполне адекватны», — отметил сенатор.
«Решил сделать такое заявление и сделал. Тем самым он демонстрирует, что Россия якобы по-прежнему является региональной или даже местечковой державой, которую такая великая страна, как США, может заблокировать... Думаю, что это очень некомпетентное заявление», — заявил Цеков.
Собеседник RT подчеркнул, что здесь необходимо понимать: разговоры о возможности блокады — это не просто санкционное давление. Подобные действия могут осуществляться исключительно силовым путём.
«Все силовые действия — это война. Он фактически заявляет о том, что они могут начать военные действия. Очень некомпетентное, дилетантское и странное заявление», — сказал парламентарий.
Он добавил, что в настоящий момент США теряют свои позиции на Ближнем Востоке. Одни страны сворачивают сотрудничество с Вашингтоном, другие работают с ними под сильнейшим давлением. На этом фоне российские позиции в регионе усиливаются.
«Нам доверяют, нам верят, из-за чего наши позиции усиливаются на Ближнем Востоке. Но это отнюдь не связано с поставкой энергоресурсов, это абсолютная глупость. Да, возможно мы будем использовать дружеское отношение к нам для разработки новых нефтегазовых месторождений, но не за счёт того, что мы оказываем какое-то давление, а за счёт того, что мы очень надёжные партнёры. Весь мир уже начинает это понимать», — заявил Цеков.
«Действия США — это злость, которая основывается ещё и на абсолютном дилетантизме», — подытожил сенатор.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter заявил, что блокада России со стороны США по международному праву была бы равносильна объявлению войны.
«Иногда лучше жевать, чем говорить», — полагает Пушков.
В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с RT отметил, что Москву обескураживает тот факт, что западные партнёры вместо того, чтобы договариваться по вопросам актуальной международной проблематики, «опять включают режим угроз, санкций и каких-то недружественных действий».
«Конечно, у нас есть, чем ответить. И в плане военной силы тоже. Но это может привести к эскалации напряжённости между нашими странами, вплоть до каких-то локальных военных конфликтов, чего нам очень не хотелось бы. Поэтому, если исходить из соображений поддержания мира и безопасности, то, конечно, мы выступаем за диалог и за нормальное взаимопонимание, чтобы адекватно отвечать всем вызовам международной повестки дня», — отметил депутат.
Он также констатировал, что Соединённые Штаты заинтересованы в охлаждении отношений России с Европой для продвижения собственной повестки в Старом Свете. В частности, с этим связано противодействие Вашингтона проекту «Северный поток — 2», в котором прежде всего заинтересованы именно европейцы.
«Безусловно, США хотят оторвать Европу от нас. Чем меньше у нас будет торгово-экономических связей, тем легче им будет продолжать собственную экспансию, оккупацию Европы. Но я сомневаюсь, что европейцы откажутся от «Северного потока — 2», поскольку для них это единственный способ наладить надёжное снабжение энергоносителями по адекватным ценам», — подчеркнул Морозов.
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