«Знаменательный момент»: в Финляндии началось строительство морской части «Северного потока — 2»

В территориальных водах Финляндии начались работы по укладке труб на морском участке строительства «Северного потока — 2». Одно из крупнейших в мире трубоукладочных судов Solitaire и группа вспомогательных кораблей будут работать круглосуточно и без выходных. 12-метровые трубы весом 24 тонны каждая свариваются на борту судна, после чего газопровод опускается на морское дно. При этом использование корабля, функционирующего без постановки на якорь, обеспечивает повышенную безопасность судоходства в Финском заливе. Эксперты отмечают важность самого факта начала строительства, поскольку проект реализуется, несмотря на угрозу введения санкций против его участников со стороны США.

Строители магистрального газопровода «Северный поток — 2» приступили к укладке труб на морском участке в территориальных водах Финляндии. Работы в Финском заливе стартовали в среду, 5 сентября, в 13:25 по центральноевропейскому времени (15:25 мск).

В пресс-службе оператора строительства газопровода (компании Nord Stream 2 AG) сообщили, что перед началом трубоукладочных работ специализированное судно Solitaire было оснащено всем необходимым и прошло все испытания на соответствие требованиям проекта.

«В плане строительства компанией Nord Stream 2 AG учитываются различные условия строительства, в частности, экологические требования. Например, для точного расположения судна Solitaire используется система динамического позиционирования с подруливающими устройствами. Благодаря этому с морским дном контактирует только газопровод», — говорится в пресс-релизе.

«Использование судна, работающего без постановки на якоря, обеспечивает повышенную безопасность в Финском заливе, который отличается интенсивным судоходным движением», — подчеркнули в компании.

Там отметили, что 300-метровое судно будет выполнять трубоукладочные работы круглосуточно и без выходных. При этом для поддержания необходимого запаса стройматериалов транспортные суда будут доставлять на Solitaire трубы из ближайшего логистического центра (Котка или Ханко). Вес каждой такой 12-метровой трубы составляет 24 тонны.

«Трубы свариваются между собой на борту судна, после чего сварные швы проверяются и газопровод опускается на морское дно. До и после укладки труб исследовательское судно будет выполнять обследование морского дна для проверки точного положения газопровода», — рассказали в Nord Stream 2 AG.

Там добавили, что радиус охранной зоны вокруг трубоукладочного судна составляет 1,85 км (1 морскую милю), а вокруг исследовательских судов Oceanic и Olympic Triton — 500 м (0,3 морской мили).

«Морепользователи будут получать информацию о возможных ограничениях навигации в режиме реального времени в виде уведомлений для морских судов по системе NAVTEX (навигационный телекс) и по радиостанциям УКВ-диапазона. Все меры по обеспечению безопасности в финской исключительной экономической зоне согласованы с Транспортным агентством Финляндии и Пограничной службой», — говорится в сообщении.

«Трубоукладочные работы выполняются в соответствии с условиями национальных разрешений под контролем национальных органов власти», — подчеркнули в компании.

Трубоукладочное судно Solitaire готовится к началу работ в Балтийском море. Справа от него судно обеспечения Fortitude, слева — транспортное судно для доставки труб

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«Риторика риторикой, но проект реализуется по графику»

Напомним, первое разрешение на строительство проекта «Северный поток — 2» выдала Германия в конце января 2018 года. Позднее проект был также согласован с властями Финляндии, Швеции и России. В настоящее время продолжаются переговоры с Данией.

При этом ещё в начале февраля исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявлял, что компания рассчитывает начать строительство газопровода уже в 2018 году.

По словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, укладка труб глубоководной части газопровода началась с финского участка, поскольку в Германии и в России сейчас ведутся работы на побережье.

«Копают траншею, туда уложат трубу, которая будет заходить непосредственно в воду — эти работы проводятся параллельно. Чтобы не ждать, начались работы на глубоководном участке. Далее, вероятно, будут укладываться сразу две нитки газопровода. Здесь важно то, что началось само строительство морской части, несмотря на все заявления, что американцы введут санкции и европейцы откажутся», — отметил собеседник RT.

«Риторика риторикой, но проект реализуется по графику. Строительство морской части предполагалось начать в сентябре 2018 года — это происходит. Значит, если ничего экстраординарного не произойдёт, проект будет закончен и запущен до 2020 года», — добавил Юшков.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT назвал начало строительства морской части «Северного потока — 2» знаменательным моментом.

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«Несмотря на попытки ряда наших «друзей», которые всячески мешали началу морской прокладки, проект идёт. Думаю, он должен закончиться в существующие сроки. Как мы знаем, Дания ещё не дала добро на прокладку одного морского участка по своей территории, и «Газпром» уже подал заявку, чтобы его обойти, чтобы не быть зависимыми от позиции датских властей», — напомнил парламентарий.

При этом, по его словам, в свете того, что остальные страны дали своё добро на строительство, сомневаться в реализации проекта «Северный поток — 2» нет никакого смысла. Ананских выразил уверенность в том, что проект в любом случае будет воплощён в жизнь, а если кто-либо из партнёров вдруг решит выйти из него, то это станет минусом лишь для этого партнёра.

«Это проект на долгие десятилетия, он принесёт большую прибыль всем акционерам. Многие страны Европы его поддерживают, потому что трубный газ дешевле, чем любой СПГ», — подчеркнул депутат.