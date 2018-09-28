«Отступить придётся Трампу»: выдержит ли Европа давление США в связи с закупкой российского газа

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что на июльском саммите НАТО в Брюсселе лидеры Германии и Турции поспорили с президентом США Дональдом Трампом из-за закупок российского газа. В ответ на претензии главы Белого дома Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что без поставок из РФ граждане их стран замёрзнут зимой. Турецкий лидер подчеркнул, что не собирается отказываться от российского топлива. При этом на 73-й Генассамблее ООН Трамп вновь выразил недовольство зависимостью Берлина от газа из России. Координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер сообщил, что Соединённые Штаты могут в скором времени ввести санкции против «Северного потока — 2». Эксперты считают, что Трамп лоббирует интересы американских поставщиков СПГ и такая риторика продолжится как минимум до промежуточных выборов в конгресс.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель стали участниками спора о российском газе с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом Эрдоган рассказал турецкому изданию A Haber.

«На саммите НАТО в Брюсселе Трамп сказал участникам: «Вы все кормите Россию, Германия даёт ей много денег». О Турции он не говорил из вежливости», — сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, он не сдержался и ответил, что Турция получает 50% природного газа из России. «Если мы не будем его закупать, то наши граждане замёрзнут зимой», — пояснил он.

Как рассказал Эрдоган, после этого с возражением выступила и сама Меркель. По его словам, канцлер уточнила, что Германия получает 38% газа из России и также не может допустить, чтобы жители страны замерзали.

«Позиция Анкары в отношении санкций ясна. Мы не откажемся от закупки стратегических продуктов», — заметил президент Турции.

По его мнению, смех в ходе выступления Трампа на 73-й сессии Генассамблеи ООН, когда он говорил об экономической ситуации, демонстрирует истинную позицию мировых лидеров. Эрдоган подчеркнул, что американский принцип «я сильнее, а значит, прав» не позволит установить справедливый миропорядок.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Reuters

© Fabrizio Bensch

«Отступить придётся Трампу»

Европейские партнёры Вашингтона начали понимать, что для Америки существуют только её интересы. Такого мнения придерживается первый заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Игорь Ананских.

«Сейчас ситуация с «Северным потоком — 2» чисто экономическая, здесь не может быть никаких сравнений в стоимости. Главы Германии и Турции, как и должны, сейчас защищают свои государства и жителей. Им выгодно закупать более дешёвый газ. Соединённые Штаты для Европы уже не просто старший брат — Вашингтон пытается стать хозяином положения, и ему плевать на мнение младших партнёров», — сказал Ананских в беседе с RT.

Депутат напомнил, что все разрешения на строительство трубопровода получены, а прокладка подводного участка уже началась. Строительство морской части «Северного потока — 2» в территориальных водах Финляндии стартовало 5 сентября. Разрешение на строительство было получено от властей Германии, Финляндии, Швеции и России, переговоры с Данией продолжаются.

«Даже без других партнёров «Газпром» эту ветку проложит, и Германия, как и другие страны, будет получать более дешёвый газ», — пояснил он.

По мнению политолога, заместителя директора Национального института развития современной идеологии Игоря Шатрова, глава Белого дома в преддверии промежуточных выборов в конгресс США старается выполнять свои президентские обещания. Он отметил, что Трамп намеревается «сделать Америку великой» через возвращение промышленности из-за рубежа, возрождение национального производства и лоббирование интересов американских компаний.

«В данном случае вся эта история с «Северным потоком — 2» — борьба за интересы американских производителей сжиженного газа. Понятно, что это будет продолжаться как минимум до выборов в конгресс», — сказал политолог.

Шатров согласился, что американский лидер на международной арене не координирует свои действия с партнёрами и не беспокоится об их интересах. Эксперт подчеркнул, что это традиционная американская политика, однако Трамп действует за рамками дипломатических норм.

«Вашингтон сейчас угрожает санкциями всему миру, странам, которые не согласны с его политикой. Санкции уже начинают бить по американским компаниям. На них вводятся контрсанкции, нарушаются сложившиеся связи. Я думаю, что в вопросах строительства «Северного потока — 2» придётся отступить Трампу, а не европейским лидерам. В Европе существует единая позиция, ни одна из стран не готова пойти на попятную», — заключил Шатров.

Американское давление

Напомним, что на саммите НАТО, который проходил в Брюсселе 11—12 июля, президент США обрушился с критикой в адрес Германии за поддержку трубопровода «Северный поток — 2», из-за которого Берлин якобы станет заложником России в вопросе поставок энергетических ресурсов. Позднее глава Белого дома назвал неуместными «миллиардные траты» ФРГ на этот проект.

«Германия станет полностью зависимой от российской энергии, если она незамедлительно не изменит свой курс», — сказал Трамп в ходе выступления на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

С опровержением такого утверждения уже выступил глава МИД ФРГ Хайко Маас. По его словам, строительство газопровода — это экономический проект, а не политический. «Зависимости Германии от России не существует», — добавил он.

Между тем остаётся открытым вопрос введения санкций в отношении участников «Северного потока — 2». Несмотря на заявление американского президента о том, что Вашингтон не планирует вводить ограничения против компаний, участвующих в проекте строительства газопровода, появляется информация, свидетельствующая об обратном.

Петер Байер сообщил, что Белый дом планирует объявить об ужесточении санкционного режима в отношении компаний из Германии и других стран ЕС либо до промежуточных выборов в конгресс, либо в начале 2019 года. По его словам, подобная мера вызывает глубокую озабоченность.

«Мы увидим, что правила будут ужесточены и что даже режим санкций будет ужесточен. Это вызывает действительно глубокую обеспокоенность», — цитирует Байера ТАСС.