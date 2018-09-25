Трамп призвал Германию изменить курс во избежание зависимости от России

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Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Германия станет полностью зависима от России в сфере энергетики, если не изменит свой курс. 
Трамп призвал Германию изменить курс во избежание зависимости от России
  • Reuters

По его словам, зависимость от одного поставщика делает страну уязвимой для вымогательств и запугиваний.

Он отметил, что в связи с этим «США признательны таким странам, как Польша, которая возглавила строительство Балтийского газопровода, чтобы страны больше не зависели от России для удовлетворения своих энергетических потребностей».

«Германия станет полностью зависимой от российской энергии, если она незамедлительно не изменит свой курс», — сказал американский лидер. 

Ранее Трамп назвал неуместными «миллиардные траты» ФРГ на «Северный поток — 2».

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