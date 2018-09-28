Эрдоган рассказал об отстаивании Меркель права немцев на газ из России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, как канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с главой США Дональдом Трампом защищала право немцев на получение газа из России.

Об этом сообщает A Haber.

По словам турецкого лидера, он вместе с Меркель в споре с Трампом на саммите НАТО 11—12 июля в Брюсселе говорил, что Турция и Германия имеют право выбирать поставщика газа, чтобы граждане их стран не мёрзли у себя дома.

«На саммите НАТО в Брюсселе Трамп сказал участникам: «Вы все кормите Россию, Германия даёт ей много денег». О Турции он не сказал из вежливости. Но я не выдержал и ответил, что мы получаем 50% нашего природного газа из России, и если мы не будем его покупать, то наши граждане будут мерзнуть зимой», — сказал он.

Эрдоган отметил, что после этого аналогичную позицию высказала и Меркель, которая также заявила о праве народа Германии покупать российский газ, чтобы не мёрзнуть зимой.

«Потом в разговор вступила канцлер Германии Меркель, которая сказала, что Германия получает из России 38% газа и она также не может допустить, чтобы её народ мёрз», — указал глава Турции.

Ранее Трамп заявил, что Германия станет полностью зависима от России в сфере энергетики, если не изменит свой курс.