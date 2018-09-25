Немецкий эксперт назвал безосновательным заявление Трампа о зависимости Германии от России

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с RT прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который в ходе выступления на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Германия станет полностью зависима от России в сфере энергетики, если не изменит свой курс.

«Трамп уже надоел со своими заявлениями, для которых нет никаких оснований. Он использует абсолютно фальшивые данные, говоря о зависимости Германии от России. Между странами есть контракты, которые приводят разве что к взаимозависимости, если можно так сказать. Трамп это всё хорошо знает, он просто хочет защитить интересы своих производителей. Ему нужна поддержка собственной страны в бизнес-структурах, он ставит на нефтяников, газовиков, которым хочет открыть европейские рынки, выгоняя оттуда российский газ», — заявил Рар.

По словам эксперта, сотрудничество с Россией, наоборот, выгодно для немецкой стороны.

«Всё это делается настолько незамаскированно, что в Германии уже давно перестали его слушать. Трамп ничего нового не сказал, такими заявлениями всё больше обижая своих немецких союзников. Они же пытаются ему объяснить, что зависимости не существует, а сотрудничество с Россией в энергетической сфере, наоборот, стабилизирует Европу», — заключил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Германия станет полностью зависима от России в сфере энергетики, если не изменит свой курс. По его словам, зависимость от одного поставщика газа делает страну уязвимой для вымогательств и запугиваний.