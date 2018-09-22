СМИ сообщили о готовности России достроить «Северный поток — 2» за собственный счёт
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Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на информированные источники.
По данным СМИ, подобное заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Германию.
«Миллиардные вложения, которые позволят сохранить жизненно важный для России газовый бизнес, с точки зрения Москвы, представляются целесообразными», — уточняет издание.
Отмечается, что строительством газопровода занимается консорциум Nord Stream 2 AG.
В него входят, в том числе российский «Газпром», французская Engie и австрийская OMV.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона не намерена вводить санкции против компаний из проекта «Северный поток — 2».
Эксперт Сергей Чижов прокомментировал в беседе с НСН ситуацию, сложившуюся вокруг газопровода.