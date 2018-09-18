Трамп: у США нет планов вводить санкции против компаний из проекта «Северный поток — 2»

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Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона не намерена вводить санкции против компаний из проекта «Северный поток — 2».
Трамп: у США нет планов вводить санкции против компаний из проекта «Северный поток — 2»
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Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов во время визита польского президента Анджея Дуды в Белый дом.

«Мы не собираемся делать этого. Мы просто считаем, что, к большому несчастью для народа Германии, ежегодно Германия платит миллиарды и миллиарды долларов за свою энергию России», — цитирует его ТАСС.

Ранее Трамп заявил, что считает неуместным то, что Германия платит России миллиарды долларов за строительство газопровода «Северный поток — 2».

6 сентября ведущий научный сотрудник Центра Северной Европы Института Европы РАН Валерий Журавель в беседе с НСН прокомментировал позицию шведских депутатов по вопросу строительства газопровода «Северный поток — 2».

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