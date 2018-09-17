Министр энергетики США назвал причину для введения санкций против «Северного потока — 2»

Короткая ссылка
Министр энергетики США Рик Перри в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал, что возможное введение санкций против проекта «Северный поток — 2» связано с транзитом российского газа через Украину.
Министр энергетики США назвал причину для введения санкций против «Северного потока — 2»
  • © nord-stream2.com

«Надеюсь, что всем ясно: санкции в отношении «Северного потока — 2» связаны прежде всего с вопросом транзита через Украину. Есть и более общий, философский вопрос ограниченного числа поставщиков газа для Европы. Это разные вещи, хотя они в чём-то и ведут к одинаковому результату», — сказал он.

По словам Перри, абсолютное большинство членов ЕС «так же чувствительно» к этому относятся.

«Иной позиции придерживаются Германия и, может быть, Австрия. Но все остальные, с кем я говорил, хотят альтернативы «Северному потоку — 2», будь то Трансадриатический газопровод или сжиженный природный газ (СПГ) из США», — добавил он.

Как подчеркнул министр, говорить о том, что США намерены остановить проект газопровода, только чтобы продавать больше СПГ, неправильно.

При этом Перри отметил, что в настоящее время никаких решений относительно санкций против «Северного потока — 2» нет, но «вероятность их введения существует».

Ранее глава Минэнерго Соединённых Штатов заявил, что введение данных санкций будет зависеть от отношений России с соседними государствами. 

15 сентября в «Нафтогазе» подсчитали убытки в случае реализации «Северного потока — 2»

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить