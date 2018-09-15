На Украине оценили возможный ущерб от реализации «Северного потока — 2»

Реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» приведёт к огромным денежным потерям, считает глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

Об этом, как информирует УНН, он заявил на панельной дискуссии в рамках 15-й конференции YES.

«Если говорить об объёмах, то это $3 млрд в год. Сейчас это те доходы, которые мы получаем за транзит газа через Украину», — рассказал Коболев.

По его словам, после запуска газопровода часть транзитного газа перейдёт на «Турецкий поток», а всё, что останется, пойдёт на «Северный поток — 2».

«Для нас это будет огромная потеря, $3 млрд — это 3% нашего ВВП, большая сумма», — подчеркнул он.

Ранее постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба предложил способ снизить ущерб для страны от «Северного потока — 2».

По его словам, Украина может заключить с Россией и Германией договор о гарантированных поставках газа через украинскую территорию.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель также заявляла, что Украина должна остаться транзитёром газа.

18 августа российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что «Северный поток — 2» не закрывает возможности для транзита газа через Украину.