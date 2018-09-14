Министр энергетики США рассказал, от чего будут зависеть санкции по «Северному потоку — 2»

Введение санкций против «Северного потока — 2» будет зависеть от отношений России с соседними государствами, заявил министр энергетики США Рик Перри.

«У России есть возможность дать знак, что она будет хорошим соседом, что она будет цивилизованна в том, как относится к своим соседям. Этого пока не видно, с нашей точки зрения, в отношениях с Украиной», — сказал Перри в интервью Reuters.

По его словам, если Москва будет иметь дело с Минскими соглашениями должным образом, то Евросоюз получит соответствующие сигналы.

«Пока эти сигналы не поданы, перспектива введения санкций против «Северного потока — 2» остаётся очень реальной», — добавил глава Минэнерго США.

Ранее Перри по итогам своего визита в Москву заявил, что санкции против России «всегда остаются на столе».