Министр энергетики США рассказал, от чего будут зависеть санкции по «Северному потоку — 2»

Короткая ссылка
Введение санкций против «Северного потока — 2» будет зависеть от отношений России с соседними государствами, заявил министр энергетики США Рик Перри.
Министр энергетики США рассказал, от чего будут зависеть санкции по «Северному потоку — 2»
  • @nordstream2
  • Twitter

«У России есть возможность дать знак, что она будет хорошим соседом, что она будет цивилизованна в том, как относится к своим соседям. Этого пока не видно, с нашей точки зрения, в отношениях с Украиной», — сказал Перри в интервью Reuters.

По его словам, если Москва будет иметь дело с Минскими соглашениями должным образом, то Евросоюз получит соответствующие сигналы.

«Пока эти сигналы не поданы, перспектива введения санкций против «Северного потока — 2» остаётся очень реальной», — добавил глава Минэнерго США.

Ранее Перри по итогам своего визита в Москву заявил, что санкции против России «всегда остаются на столе».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить