Министр энергетики США заявил, что санкции против России всегда остаются на столе

Министр энергетики США Рик Перри по итогам своего визита в Москву заявил, что возможность введения новых санкций в отношении России остаётся.

По его словам, Вашингтон обеспокоен некоторыми моментами в реализации проекта «Северный поток — 2», в частности тем, что «2/3 Европейского союза будут зависеть от одного источника энергии».

«Это вызывает озабоченность у нас, как и у наших партнёров в Европе, — наличие ограниченных источников энергии. Санкции всегда остаются на столе. Но главное — это конкурентоспособность рынка и ожидание того, что это будут добрососедские отношения», — цитирует Перри РИА Новости.

Ранее глава американского Минэнерго сообщил о планах США ввести дополнительные санкции против энергетического сектора России.

Перри также отметил, что американцы вправе наказывать страны за «нецивилизованное» поведение.