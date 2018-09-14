Министр энергетики США заявил, что санкции против России всегда остаются на столе
- РИА Новости
По его словам, Вашингтон обеспокоен некоторыми моментами в реализации проекта «Северный поток — 2», в частности тем, что «2/3 Европейского союза будут зависеть от одного источника энергии».
«Это вызывает озабоченность у нас, как и у наших партнёров в Европе, — наличие ограниченных источников энергии. Санкции всегда остаются на столе. Но главное — это конкурентоспособность рынка и ожидание того, что это будут добрососедские отношения», — цитирует Перри РИА Новости.
Ранее глава американского Минэнерго сообщил о планах США ввести дополнительные санкции против энергетического сектора России.
Перри также отметил, что американцы вправе наказывать страны за «нецивилизованное» поведение.