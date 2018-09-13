Новак прокомментировал возможное введение санкций США против «Северного потока — 2»
- Reuters
«Учитывая ответ господина Перри, конечно, я отвечу, что мы обеспокоены теми заявлениями, которые делаются насчёт введения санкций относительно абсолютно конкурентоспособного проекта, в котором заинтересованы европейские потребители», — цитирует ТАСС министра.
Ранее Перри не исключил, что Вашингтон введёт санкции против энергетического сектора России и «Северного потока — 2».
13 сентября американский министр на встрече с Новаком заявил, что США выступают против российского газопровода.