Новак прокомментировал возможное введение санкций США против «Северного потока — 2»

Россия обеспокоена возможным введением санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2», заявил глава Минэнерго России Александр Новак на совместной пресс-конференции с американским коллегой Риком Перри.

«Учитывая ответ господина Перри, конечно, я отвечу, что мы обеспокоены теми заявлениями, которые делаются насчёт введения санкций относительно абсолютно конкурентоспособного проекта, в котором заинтересованы европейские потребители», — цитирует ТАСС министра.

Ранее Перри не исключил, что Вашингтон введёт санкции против энергетического сектора России и «Северного потока — 2».

13 сентября американский министр на встрече с Новаком заявил, что США выступают против российского газопровода.