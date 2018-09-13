Новак прокомментировал возможное введение санкций США против «Северного потока — 2»

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Россия обеспокоена возможным введением санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2», заявил глава Минэнерго России Александр Новак на совместной пресс-конференции с американским коллегой Риком Перри.
Новак прокомментировал возможное введение санкций США против «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Учитывая ответ господина Перри, конечно, я отвечу, что мы обеспокоены теми заявлениями, которые делаются насчёт введения санкций относительно абсолютно конкурентоспособного проекта, в котором заинтересованы европейские потребители», — цитирует ТАСС министра.

Ранее Перри не исключил, что Вашингтон введёт санкции против энергетического сектора России и «Северного потока — 2». 

13 сентября американский министр на встрече с Новаком заявил, что США выступают против российского газопровода

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