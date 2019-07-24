Пять причин: в НАТО объяснили неэффективность борьбы Запада с гибридными угрозами

Оборонный колледж НАТО выпустил доклад, в котором перечислил пять причин, мешающих Западу эффективно сдерживать гибридные угрозы, в том числе «со стороны России». Среди них — отсутствие чёткой терминологии и попытки сделать общие выводы из всего нескольких случаев применения гибридных тактик, а также «искажение образа противника». В документе указывается, что «новая эра гибридных войн» якобы началась после того, как Россия «аннексировала» Крым. Между тем эксперты отмечают, что именно Запад использует гибридные операции, провоцируя смены режимов и оказывая давление на Москву. Впрочем, эти действия не приводят к желаемому результату, и теперь в НАТО пытаются понять причину, считают аналитики.

В Оборонном колледже НАТО назвали причины, которые мешают Западу эффективно бороться с гибридными угрозами. Документ был подготовлен Михаэлем Рюле, руководителем отдела гибридных проблем и энергетической безопасности Управления новых вызовов безопасности НАТО.

Как утверждается в докладе, с которым ознакомился RT, новая эпоха гибридной войны началась после того, как Россия в 2014 году якобы «аннексировала Крым» и оказала поддержку сепаратистам в Донбассе.

«Бесшовное и эффективное применение Россией комплекса политических, дипломатических, экономических, электронных и военных инструментов в целях аннексии Крыма и поддержки сепаратистов в Донбассе, похоже, ознаменовало собой новую эру гибридных операций. Ревизионистская держава использовала как старые, так и новые средства для подрыва и в конечном итоге слома того миропорядка, который сложился после холодной войны и который она считала несправедливым и невыгодным», — считают в колледже Североатлантического альянса.

Напомним, что Крым вошёл в состав РФ после референдума, на котором жители полуострова высказались за воссоединение с Россией. Кроме того, Москва не является участником внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, о чём неоднократно заявляли российские официальные лица.

Тем не менее с 2014 года Запад пытается выработать эффективную концепцию сдерживания гибридных вызовов. Однако этому препятствуют прежде всего отсутствие чёткой терминологии и чрезмерное обобщение случаев современной гибридной войны, поясняют в НАТО.

Так, в НАТО отмечают, что на Западе нередко называют гибридной войной любые нежелательные действия со стороны оппонентов. Кроме того, из-за достаточно ограниченного количества ярких примеров гибридных операций, изучая их, исследователи делают чересчур общие выводы, которые зачастую игнорируют более обширный геополитический контекст.

В качестве примера в докладе приводится нередко встречающееся мнение о том, что Россия якобы может аннексировать территории стран Балтии, как она уже это «сделала» с Крымом.

«Украина в 2014 году — со своими многочисленными связями с Россией, пророссийски настроенным большинством на востоке и слабым и коррумпированным руководством — представляла собой совершенно иной случай, чем, скажем, Прибалтийские страны. Последние не только входят в НАТО и Евросоюз, но исторически не так сильно связаны с Россией, как Украина», — говорится в документе.

Болельщики России и Украины во время соревнований по лыжным гонкам на X Паралимпийских зимних играх

РИА Новости

© Илья Питалев

Помимо этого, согласно докладу Оборонного колледжа НАТО, сдерживанию гибридных угроз мешает неопределённая роль военных средств — насколько они важны в вопросе сдерживания гибридных угроз. Кроме того, неясно, где та грань, когда на невоенные действия следует отвечать военными средствами, особенно если противник сам обладает сильной армией, размышляет автор документа.

Также в документе говорится, что одна из проблем — это искажённый образ оппонента, который зачастую предстаёт неким «злодеем», стремящимся навредить Западу всеми доступными методами, не провоцируя при этом военный ответ. Автор отмечает, что в таком случае сдержать противника невозможно и сама концепция сдерживания теряет весь смысл.

Наконец, последняя указанная в докладе проблема — это деполитизация исследований. Западные стратеги изучают средства соперника, не принимая в расчёт его интересы и те задачи, которые он намерен решить, прибегая к гибридной войне.

Ожидания не совпали с реальностью

Как считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, именно Запад развязал гибридную войну. В разговоре с RT специалист пояснил, что своими действиями западные страны не смогли добиться желаемых результатов и теперь пытаются понять причины.

«Серия госпереворотов на постсоветском пространстве, намерения изолировать Россию, порвать её экономику в клочья — всё это попытки возродить холодную войну. Однако реальность не соотносится с той картиной, которую нарисовали себе наши «западные партнёры». Россию сломать не удаётся. Поэтому они озаботились, почему не работают их методички, почему цели не достигаются», — добавил он.

Обвинять соперника в том, что делаешь сам, — первое правило гибридной войны. Так и поступают страны Запада, считает, в свою очередь, профессор НИУ ВШЭ политолог Олег Матвейчев.

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«Доклад сделан, чтобы лишний раз заявить об угрозе, исходящей от России. Запад, дескать, запутался, не справляется, и нужно мобилизоваться», — сказал он.

Эксперт также подчеркнул, что переигрывание в вопросе «российской агрессии» — главная ошибка НАТО. И если холодное противостояние перейдёт в горячую фазу, такая тактика сыграет против альянса, потому что никто не желает вступать в вооружённое противостояние с настолько сильной державой, как Россия..

Тем временем в евроатлантическом сообществе продолжают считать Россию главным источником гибридных угроз. Так, в Европейском совете по международным отношениям посоветовали приложить больше усилий, чтобы доказать вмешательство РФ в дела европейских стран. А в Европарламенте утверждают, что Москва вслед за СССР использует различные «активные мероприятия» против ЕС. Обновлённый арсенал Кремля якобы содержит «новые кибертехнологии» и испытанные методы — дезинформацию, пропаганду, фальсификацию и агентов влияния.

Соединённые Штаты также подпитывают антироссийские настроения. Например, в феврале американские сенаторы предложили создать единый «национальный центр для реагирования на гибридные угрозы» со стороны России.

В Москве не раз заявляли, что РФ не ведёт гибридных войн. А действия западных стран по отношению к России как раз напоминают подобного рода приёмы, заметил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.

«То, что происходит на Западе, как формируется политика в отношении России, — это абсолютно подходит под поднятие «гибридная война». Есть прямые военные действия, когда на наших границах, вопреки всем дававшимся заверениям, растёт присутствие военной инфраструктуры НАТО, развертываются новые боевые подразделения, ударные вооружения», — сказал министр.

По мнению политолога Алексея Мухина, Вашингтон и Брюссель намеренно нагнетают обстановку, говоря о российских гибридных угрозах, чтобы таким образом оправдать существование Североатлантического альянса.

«НАТО нуждается в оправдании. И сегодня им является Россия, якобы агрессивная, нарушающая международное право. Хотя дело обстоит ровно наоборот. Москва стоит на страже международного права и доказывает это раз за разом», — сказал эксперт.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

РИА Новости

© Максим Блинов

Элементы эффективного сдерживания

По мнению специалиста Оборонного колледжа НАТО, необходимо выделить пять элементов, над которыми Западу следует поработать для сдерживания гибридной угрозы. Так, указывает Михаэль Рюле, для начала альянсу необходимо определиться в сути термина «гибридные угрозы».

«Пока любые неприятные действия называют «гибридными», пока обычные риски обозначают как «угрозы», а слово «война» применяют даже к действиям невоенного характера, осмысленная дискуссия о сдерживании гибридных угроз представляется почти невозможной», — отмечается в документе.

Кроме того, в Оборонном колледже НАТО рекомендуют Западу изучить интересы потенциального противника, а также посмотреть на себя со стороны. По мнению автора доклада, дискуссии о гибридной войне в целом выглядят как «проявление кризиса неуверенности Запада в себе».

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«Ведущаяся дискуссия о гибридной войне может рассказать о Западе не меньше, чем о его противниках. Она выглядит очередным проявлением кризиса неуверенности Запада в себе, его сомнений в собственной политико-экономической модели и страхов перед расколом в своих же рядах. Если говорить жёстко, то сегодняшняя дискуссия о гибридной войне может быть очередным выражением того, что Запад утрачивает иллюзии о своём дальнейшем доминировании в международной системе», — подчёркивается в докладе.

В материале также предлагают задуматься, помогают ли уже применённые методы, в частности санкции, сдерживать «агрессора», и готов ли Запад заплатить цену за наказание, которое отразится на его собственном благосостоянии.

Многие европейские политики осознают, какой ущерб их странам наносят антироссийские санкции. За отмену ограничений и нормализацию отношений с РФ выступают в Италии, Венгрии, Словакии. Однако новое руководство Евросоюза планирует сохранить существующую линию и разговаривать с Москвой «с позиции силы».

При этом, как отметил Олег Матвейчев, выводы Оборонного колледжа НАТО ещё раз демонстрируют бесполезность принятых ранее мер.

«Их тревожит, что все усилия и деньги, которые вкладываются, дают мало результатов. Они чувствуют, что идут не туда, и что нужно совершенствовать свои орудия действия», — заключил он.