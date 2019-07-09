Стадия адаптации: в НАТО призвали к обновлению альянса перед лицом «российской угрозы»

Для адаптации к новым угрозам, в первую очередь для реагирования на «агрессивные действия» России, странам НАТО необходимо следовать новой стратегии. Такой точки зрения придерживаются в Оборонном колледже альянса. С соответствующим докладом ознакомился RT. В качестве примера якобы военной экспансии со стороны Москвы аналитики приводят размещение новейших ракет в Калининградской области, воссоединение Крыма с РФ, а также наращивание военного потенциала России в целом. Как указывают опрошенные RT эксперты, НАТО эксплуатирует миф о российской угрозе, чтобы добиться увеличения финансирования. В то же время, по мнению политологов, Россия вынуждена реагировать на расширение альянса на восток. Кроме того, в Москве неоднократно подчёркивали, что военная стратегия РФ носит оборонительный характер и исключает сценарии военного нападения на другие страны.

Оборонный колледж НАТО представил доклад о необходимости изменений в альянсе для адаптации к новым угрозам. Одним из главных вызовов для блока аналитики центра называют действия России. Как отмечается, именно из-за Москвы вопросы сдерживания и коллективной обороны вновь вышли на первый план повестки НАТО.

В документе, с текстом которого ознакомился RT, утверждается, что РФ якобы предприняла ряд «агрессивных» шагов — разместила современные ракеты двойного назначения в Калининграде, нарушала воздушное пространство НАТО и наращивала военную мощь в «аннексированном» Крыму.

«С 2014 года ситуация в плане безопасности в Евро-Атлантическом регионе стала менее стабильной и предсказуемой. Это обусловлено такими действиями России, как незаконная и нелегитимная аннексия Крыма, продолжающиеся усилия по дестабилизации ситуации на востоке Украины, российская военная стратегия и провокационная военная деятельность, например размещение в Калининграде ракетных комплексов двойного назначения, многократное нарушение воздушного пространства стран — союзников НАТО и дальнейшее наращивание военного потенциала в Крыму», — говорится в докладе.

Отметим, что Крым вошёл в состав РФ по итогам референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей полуострова высказались в поддержку воссоединения с Россией.

Кроме того, сотрудники оборонного колледжа НАТО также обращают внимание на инвестиции РФ в модернизацию стратегических сил, «масштабные внезапные учения без предварительно уведомления, растущее число учений с ядерным аспектом», а также на «безответственную и агрессивную» ядерную риторику Москвы.

В докладе также говорится, что альянс оказался неподготовленным к новым условиям безопасности из-за сокращения финансовых ресурсов на протяжении 25 лет.

«Из-за постоянного сокращения финансовых ресурсов и снижения уровня готовности, продолжавшихся на протяжении последних 25 лет, НАТО и его партнёры оказались неспособны отреагировать на изменение ситуации в сфере безопасности», — подчёркивают в Оборонном колледже.

Деградация в Евро-Атлантике

В связи с существующими угрозами Североатлантический альянс, как пишут аналитики, перешёл к «проактивному подходу». Это привело к принятию в мае 2019 года новой стратегии, которая подразумевает более широкую военную адаптацию и модернизацию альянса.

«Утверждение новой военной стратегии НАТО — важный шаг вперёд на пути адаптации альянса к всё более сложным вызовам в сфере безопасности», — говорится в докладе.

Причиной создания новой стратегии стала «российская ядерная угроза», пояснил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, с 2014 года альянс столкнулся с новыми вызовами на востоке и на юге, а Россия якобы прибегает к тактике «ядерного запугивания» по отношению к Западу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Брюссель, Бельгия. 27 июня 2019 года

Reuters

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Подобные обвинения противоречат российской ядерной концепции, которая не подразумевает нанесения превентивного удара.

«В нашей концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара. Наша концепция — это ответ на встречный удар, это значит — мы готовы применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что потенциальный агрессор наносит удар по нашей территории», — заявил ранее президент России Владимир Путин.

Российские официальные лица не раз подчёркивали, что Москва вынуждена укреплять военный потенциал из-за повышенной активности НАТО у границ РФ, однако растущая мощь страны не угрожает другим государствам. Как пояснили в российском МИД, США и НАТО навязывают Европе миф об угрозе с востока, что в результате приводит к деградации военно-политической ситуации в Евро-Атлантике.

«Европейцам навязывается искусственная повестка дня, основанная на мифе об угрозе с востока. НАТО уже пятый год занимается милитаризацией Европы. Тысячи военнослужащих на так называемой непрерывной ротационной основе появились там, где их никогда не было, — вблизи границ с Россией. Возросли масштабы и интенсивность учений по провокационным сценариям», — сказал директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

Россия приступила к наращиванию военного потенциала, поскольку вынуждена была реагировать на расширение НАТО на восточных рубежах и появление систем ПРО в Европе, заметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, в данном ключе не может быть и речи о некой «агрессии» со стороны Москвы.

«Российские ракеты в Калининграде — это ответ, это не средства сдерживания, и Россия об этом говорила многократно. Не надо создавать воинственные и русофобские республики в Прибалтике, а потом спрашивать, зачем мы разместили ракеты. Ответ простой: вы начали первые, а мы будем реагировать ровно настолько, насколько нужно», — рассказал он в беседе с RT.

Так, о военной активности НАТО возле российских границ заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Военная активность НАТО у наших границ достигла небывалого уровня со времён холодной войны. Политика альянса направлена на усиление своего передового военного присутствия на восточном фланге», — сказал Шойгу.

Повод для гордости

По мнению натовских специалистов, НАТО следует гордиться изменениями в организации после 2014 года. Преобразования свидетельствуют о «гибкости и солидарности» Североатлантического альянса. Как утверждается в документе, совместно принятые решения и военная мощь в будущем ещё сильнее укрепят блок.

«То, как НАТО адаптируется к ситуации, сложившейся после аннексии Россией Крыма в 2014 году, вызывает гордость и свидетельствует о способности альянса приспосабливаться и сохранять сплочённость. Принятие обдуманных консенсусных решений, также тщательная координация политической воли и военного потенциала могут способствовать дальнейшему укреплению альянса», — отмечают аналитики.

В апреле, в преддверии 70-й годовщины образования НАТО, в Оборонном колледже рассказали о трёх возможных путях развития альянса. Примечательно, что в каждом из них Россия рассматривалась в качестве противника.

В случае «хорошего» сценария, по словам авторов, НАТО предстоит учитывать стремления Москвы к пересмотру мирового порядка, при «плохом» раскладе альянсу придётся сдерживать атаки на своей территории и предотвращать внутренний раскол из-за российской «мягкой силы». Третий — «ужасный» вариант — предполагает увеличение значимости России в противодействии континентальным угрозам.

Как считает руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН Владимир Батюк, на сегодняшний день мнимая «российская угроза» — единственный повод для Североатлантического альянса укрепляться и развиваться.

«Обострение отношений с Россией после событий на Украине стало вторым дыханием для НАТО. У альянса появилось то, что жизненно необходимо для военного союза — враг. Есть масса документов и заявлений высокопоставленных лиц, из которых следует, что нужно готовиться к войне против РФ», — сказал он.

Солдаты НАТО во время учений «Весенний шторм» недалеко от Силламяэ, Эстония. 7 мая 2019 года

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«Военная машина требует денег»

Российская угроза для НАТО никогда не существовала, и в альянсе об этом знают, считает политолог Владимир Брутер. Он также напомнил, что военный бюджет альянса в 15 раз превышает российский. Однако это не останавливает руководство блока от попыток эксплуатировать «образ врага» в лице России и добиваться дополнительных взносов от государств-членов.

«Подобные доклады предназначены для того, чтобы просить больше денег на перевооружение. Военная машина требует финансовых вложений, а для этого необходим повод, образ «агрессивной России», идея того, что РФ что-то нарушила», — отметил эксперт.

С призывом увеличить военные расходы к участникам НАТО неоднократно обращался генсек организации Йенс Столтенберг.

«Мы должны продолжать увеличивать инвестиции в оборону для обеспечения эффективного сдерживания. Первые цифры на 2019 год обнадёживают, мы двигаемся в верном направлении», — заявил Столтенберг во время рабочей сессии Североатлантического совета на уровне министров обороны в конце июня.

Генсек ранее также отметил, что в этом году страны Европы и Канада увеличили расходы на оборону почти на 4%, а в целом за последние пять лет бюджет организации вырос более чем на $100 млрд.