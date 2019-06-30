«Контрпродуктивные траты»: в США рассказали о способах сэкономить $1,2 трлн на оборонных расходах

Американские аналитики пришли к выводу, что США могут сэкономить в ближайшее десятилетие не менее $1,2 трлн на военных расходах. Как говорится в докладе Центра международной политики, с текстом которого ознакомился RT, ни Россия, ни Китай не представляют для Штатов угрозы в плане применения обычных вооружений, так как эти государства нацелены в первую очередь на укрепление военной мощи вблизи своих границ. Ради экономии бюджета эксперты рекомендуют сократить численность американской армии и количество военных баз, отказаться от участия в военных конфликтах за рубежом и отменить модернизацию ядерного оружия. Однако, как отмечают российские политологи, сегодня мнение этой части политической элиты в США не является доминирующим — тон задают военные корпорации, которым выгодно считать Россию и Китай угрозами.

В американском Центре международной политики, среди спонсоров которого числятся фонд американского миллиардера Джорджа Сороса «Открытое общество»*, а также фонды Форда и Рокфеллера, посчитали, как Вашингтон может сэкономить в ближайшее десятилетие не менее $1,2 трлн на оборонных расходах. В докладе, с которым ознакомился RT, говорится, что за последние два десятилетия Соединённые Штаты потратили слишком много средств на обеспечение безопасности, однако не все расходы были эффективными.

При этом аналитики отметили, что важнейшие угрозы для США связаны вовсе не с военными действиями, а с изменением климата, кибератаками, эпидемиями и экономическим неравенством граждан.

«В будущем любые вложения в оборону должны удовлетворять задачам как стратегической целесообразности, так и финансовой устойчивости. В этом веке США несли во многом излишние расходы на безопасность, и в чём-то эти вложения оказались контрпродуктивными», — считают в Центре международной политики.

Вашингтону следует признать, что ни Россия, ни Китай не являются для них традиционной угрозой, считают аналитики. Они подчёркивают, что эти страны укрепляют военную мощь только вблизи своих границ.

«Альтернативной политике национальной безопасности необходимо понимание, что ни Россия, ни Китай не представляют для Соединённых Штатов угрозы в плане применения обычных вооружений. По потенциалу таких вооружений ни та, ни другая страна конкурировать с США не могут, — поясняют специалисты. — Более того, обе они в своей политике безопасности сосредоточены главным образом на поддержании и укреплении военной мощи внутри или вблизи собственных границ или в исторически сложившихся зонах влияния».

При этом исследователи убеждены: это не означает, что Москва и Пекин не угрожают интересам Вашингтона. Однако важно не преувеличивать эти угрозы и избегать эскалации напряжённости, которая может привести к гонке вооружений или к ещё худшим сценариям. В материале также подчёркивается, что военные расходы США и их европейских союзников уже превышают российские и китайские в соотношении 3:1. В этой связи отмечается, что Штатам стоит больше полагаться на своих союзников в сфере безопасности.

В документе также подчёркивается, что соперничество трёх ведущих мировых держав концентрируется на экономическом доминировании и дипломатическом влиянии. Кроме того, авторы доклада критикуют подход к отношениям с РФ и КНР, исключающий сотрудничество в сфере глобальных вызовов.

«Военно-ориентированный подход к России и Китаю, игнорирующий области потенциального сотрудничества — от борьбы с терроризмом и противодействия распространению оружия до решения проблем изменения климата, — обречён на провал», — отмечается в материале.

Отметим, российские власти не раз заявляли, что Россия не угрожает другим государствам и стремится к дружественным отношениям с Соединёнными Штатами.

«Россия хочет иметь полноценные, равноправные и дружеские отношения с США. Россия никому не угрожает, а все наши действия в сфере безопасности носят исключительно ответный, а значит — оборонительный характер», — заявлял российский лидер Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин

РИА Новости

© Сергей Гунеев

Напомним, что бюджет Пентагона в 2020 году составит рекордные $718 млрд, а общие расходы на оборону достигнут $750 млрд. В эту сумму включены также траты других учреждений, включая Министерство энергетики, которое занимается военными ядерными проектами.

По планам Минобороны особое внимание в следующем финансовом году будет уделено противодействию России и Китаю, а также укреплению ядерного потенциала. Кроме того, деньги будут выделены на военные операции в Афганистане и Ираке.

Элемент внутренней борьбы

Выводы Центра международной политики не стоит воспринимать как внезапное озарение, считает политолог Александр Асафов. Это своего рода атака на позицию президента США Дональда Трампа, который создаёт импульсы для развития экономики за счёт увеличения оборонного бюджета. В интервью RT эксперт пояснил, что в США идёт внутриполитическая борьба, связанная с транснациональным капиталом.

«Истеблишмент пытается обесценить позицию Трампа в новом предвыборном цикле. Не стоит думать, что представители транснациональных группировок внезапно прозрели и захотели мира. Они пострадали от политики Трампа и теперь атакуют его тезисы, а о налаживании отношений с Россией на самом деле речи не идёт», — сказал политолог.

Его точку зрения разделяет эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Он добавил, что спонсоры организации, подготовившей доклад, поддерживают Демократическую партию США и их идеи.

«Стиль Сороса и Рокфеллера близок к демократам. Они не разделяют подход республиканцев, согласно которому стержневым элементом экономики должен стать военно-промышленный комплекс. Однако в данный момент мнение этой части элиты не является доминирующим. Тон задают аналитические центры, спонсируемые военными корпорациями, а для них главными источниками угроз принято называть Россию и Китай», — отметил эксперт.

Лукавство на фоне «бесконечных войн»

Чтобы сэкономить бюджет, в Центре международной политики среди прочего предлагают сократить численность Вооружённых сил США на 10%. Так, по подсчётам специалистов, удастся сберечь до $600 млрд и при этом сохранить военную мощь страны. Также предлагается урезать закупки вооружений, в частности боевых кораблей и самолётов.

Кроме того, исследователи рекомендуют конгрессу закрыть ненужные военные базы и сократить финансирование американских военных операций за рубежом, а в будущем полностью исключить эти расходы.

По данным организации, в последнем десятилетнем бюджете президента США на эти операции было выделено $420 млрд. Прекратив «бесконечные войны», Белый дом сможет сэкономить $320 млрд.

«Если бы сейчас Америка завершила свои войны, которые кажутся бесконечными, сохранив определённые бюджетные статьи на безопасное возвращение военнослужащих США домой и ограниченную, краткосрочную работу по подготовке кадров и помощи (в других странах. — RT), это позволило бы сократить десятилетний бюджет минимум на $320 млрд», — говорится в докладе.

В прошлом году сотрудники Института Уотсона Брауновского университета подсчитали, что на проведение операций за границей и формирование военной инфраструктуры в других странах США потратили $2 трлн, причём $975 млрд ушли на войну в Афганистане, а $822 млрд — в Ираке.

На сегодняшний день войска США присутствуют примерно в 80 государствах. Точного количества стран, где размещены подразделения американской армии, не знают даже в конгрессе. Так, представители законодательного органа были удивлены, когда узнали о гибели военнослужащих в 2017 году на границе Мали и Нигера.

Gettyimages.ru

© Joe Raedle

По мнению политолога Александра Асафова, военный опыт Америки за рубежом оказался провальным, однако миротворческая риторика на этот счёт — лукавство. Политической элите Вашингтона невыгодно прекращать конфликты и выводить свои войска, отметил он.

«Военные успехи США были весьма скромными, а операции проваливались одна за другой. И хотя противники Дональда Трампа не хотят вывода войск, сейчас их задача — атаковать главное достижение Трампа, его милитаристский вектор развития экономики», — сказал политолог.

Сэкономить на ядерном оружии и космических войсках

Создание независимых космических войск и размещение оружия в космосе — ещё одна лишняя строка бюджета, по мнению американских исследователей. Отказ от этих планов поможет сэкономить миллиарды на бюрократических процедурах.

Напомним, что в феврале американский президент Дональд Трамп подписал указ о создании Космических сил США. После этого в конгрессе предложили реорганизовать военно-космическое пространство, чтобы отвечать современным и будущим «угрозам», в том числе со стороны Москвы и Пекина.

Также по теме «С осторожностью взвешивать»: аналитики призвали конгресс США тщательно обдумывать решения о применении силы Вашингтону необходимо сосредоточиться на национальных интересах на Ближнем Востоке и «с осторожностью взвешивать» решения о применении...

Аналитики также предлагают правительству США отменить модернизацию ядерного оружия и отказаться от крылатых ракет сверхдальнего действия, которые, по их словам, «не будут играть никакой роли при стратегии, основанной только на сдерживании». Более того, имеющегося у Соединённых Штатов ядерного арсенала хватит, чтобы сдерживать любую страну.

«В маловероятном случае ядерного конфликта существующие американские системы способны проникнуть в зоны покрытия российских или китайских ПВО. Что ещё важнее — размеры и состояние американского ядерного арсенала в целом более чем достаточны для того, чтобы удержать любую страну от ядерного нападения на США. Отказ от новой ракетной системы позволит сократить затраты», — пишут авторы доклада.

За отмену ядерной модернизации ранее выступили также в Ассоциации по контролю над вооружениями. Специалисты пришли к выводу, что политика Трампа в этой сфере нецелесообразна и небезопасна. Они признали, что вероятность первого ядерного удара со стороны России крайне низка, а имеющегося арсенала (по данным ассоциации, примерно 3800 боеголовок) более чем достаточно для задач сдерживания.

* Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.11.2015.